"Он развелся, я развелась": стало известно о любви известной актрисы к Дмитрию Харатьяну

По словам Машной, лента режиссера Светланы Дружининой стала для нее настоящей удачей. Между тем участие в сериале лишило ее потенциальных ролей – после "Гардемаринов" режиссеры и зрители видели в актрисе только ее персонажа Софью.
Ольга Машная считает, что ей повезло находиться на одной площадке с Дмитрием Харатьяном. Актриса играла избранницу героя красавца-блондина. Звезда призналась, что на момент съемок была влюблена в Дмитрия. Для актрисы поцелуи в кадре были настоящими.
"Он тогда развелся, я развелась. Все строилось на чувствах", – поведала Машная.
Отметим, что первым мужем звезды сериала "Гардемарины, вперед!" был актер, сценарист и режиссер Валерий Приемыхов. Ольга годилась в дочери мужу и беспрекословно подчинялась ему. "Если бы он сказал, взявшись за руки: "Прыгай!", – я б прыгнула", – сказала звезда. Машная мечтала родить от мужа, но Приемыхов становиться папой не хотел.
Во время съемок картины "Милый, дорогой, любимый, единственный…", в которой актриса снималась с супругом, Ольга Машная пережила выкидыш. Звезда сериала "Гардемарины, вперед!" стала мамой только во втором браке. Знаменитость родила мужу Алексею сына Дмитрия. Наследник у актрисы появился в 1992 году.
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