Состояние изменилось: певца Агутина увезли из больницы

Накануне, 28 октября, появилась информация о срочной госпитализации Николая Агутина. Стало известно, что сейчас происходит с артистом.

Все СМИ и Сеть облетела новость о срочной госпитализации отца певца Леонида Агутина Николая. Он, к слову, тоже певец. Когда-то она работал в ВИА "Голубые гитары". Также на его счету сотрудничество с другими не менее известными музыкальными коллективами. А еще Николай Агутин отметился участием в популярном шоу "Голос. 60+" на Первом канале.

Сейчас артисту 85 лет. По возрасту он входит в так называемую зону риска по коронавирусу. Поэтому можно представить, как взволновались многочисленные поклонники как самого Николая, так и его сына Леонида Агутина. К тому же сообщалось, что якобы артиста доставили в больницу с тяжелом состоянии.

Примечательно, что сын никак не комментировал информацию о госпитализации Николая Агутина, чем только повысил градус возбуждения и тревоги у фанатов. Те даже стали писать ему в социальных сетях, походя желая скорейшего выздоровления артисту. На один из таких комментариев Леонид Агутин ответил.

Популярный исполнитель успокоил обеспокоенных подписчиков. Леонид Агутин поблагодарил за внимание и сообщил, что его отца уже выписали из больницы. По всей видимости, состояние Николая Агутина изменилось, причем в лучшую сторону.

Отметим, что в своем почтенном возрасте певец ведет довольно активный образ жизни. Помимо того, что он до сих пор выходит на сцену, Николай Агутин в 2016 году в пятый раз женился. Его избранницей стала женщина, которая моложе него почти на 30 лет.

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