"Это приятно и удивительно": Агутина растрогали оригинальным подарком

На вечеринку вокалист позвал всех, чьи номера были в его мобильном. В числе гостей оказались Николай Фоменко, Михаил Грушевский, Игорь Николаев, Любовь Успенская, Арман Давлетьяров, Эмин Агаларов и многие другие. Развлекал гостей известный журналист Отар Кушанашвили.
В разгар вечеринки Леонида Агутина и гостей вывели на улицу. Там певца ждал оригинальный подарок – пятилетний бело-рыжий пони по кличке Максимус.
"Мне впервые в жизни подарили лошадку, это приятно и удивительно. Позже мы с ним познакомимся поближе, найдем общий язык. Уже придумал, где оборудуем ему конюшню на даче. Главное, чтобы он собак не боялся!" – отметил растроганный Леонид Агутин.
В тот вечер артисту удалось совместить приятное с полезным: параллельно он презентовал новую книгу "Безграничная музыка". Создана она в соавторстве с продюсерами Владимиром Логвинченко и Алексом Сино, записана по их воспоминаниям писателем Алексеем Логвинченко. По словам Агутина, издание будет интерактивным: содержать QR-коды ссылок на редкие фото и видеоархивы.
"Несмотря на возрастные ограничения 18+, заверяю, что постельных сцен в книге не будет. Просто мы разговариваем там по-взрослому, на языке порой непечатном, с присутствием ненормативной лексики", – цитирует Леонида Агутина Teleprogramma.pro.
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