Пугачева переписала на новорожденную внучку роскошную квартиру в Москве

Недавно стало известно, что у Аллы Пугачевой родилась еще одна внучка. Малышка появилась в семье племянника Примадонны Владислава.

Правда, по слухам, элитная недвижимость у метро "Сокол" была подарена родственнику еще несколько лет назад, и только теперь певица официально переоформила недвижимость. Однако, как оказалось, ни Владислав, ни его супруга Гузель ничего не знают о подарке. Девушка предположила, что, возможно, Алла Пугачева просто хотела сделать им сюрприз.

В беседе с журналистами супруга племянника артистки призналась, что не привыкла к такому вниманию. Для нее удивительно, что о ее семье так часто пишут журналисты. "Сама о себе узнаю из прессы и телевидения", – рассказала Гузель.

Стоит напомнить, что Примадонна уже не в первый раз помогает Владиславу. Несколько лет назад мужчина боролся с алкогольной зависимостью и лечился от гепатита С. Дела были совсем плохи – болели суставы, начались нарушения в организме. Алла Пугачева поспособствовала лечению родственника, и он начал жизнь с чистого листа.

У Владислава есть старший сын Женя. Артистка забрала малыша к себе, воспитанием занимается водитель певицы – мальчик считает его отцом. По слухам, Примадонна переписала на внука квартиру в Строгино, правда, пользоваться ей он сможет только после наступления совершеннолетия.