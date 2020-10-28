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Пугачева переписала на новорожденную внучку роскошную квартиру в Москве

Пугачева переписала на новорожденную внучку роскошную квартиру в Москве

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно стало известно, что у Аллы Пугачевой родилась еще одна внучка. Малышка появилась в семье племянника Примадонны Владислава.
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Правда, по слухам, элитная недвижимость у метро "Сокол" была подарена родственнику еще несколько лет назад, и только теперь певица официально переоформила недвижимость. Однако, как оказалось, ни Владислав, ни его супруга Гузель ничего не знают о подарке. Девушка предположила, что, возможно, Алла Пугачева просто хотела сделать им сюрприз.

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В беседе с журналистами супруга племянника артистки призналась, что не привыкла к такому вниманию. Для нее удивительно, что о ее семье так часто пишут журналисты. "Сама о себе узнаю из прессы и телевидения", – рассказала Гузель.

Стоит напомнить, что Примадонна уже не в первый раз помогает Владиславу. Несколько лет назад мужчина боролся с алкогольной зависимостью и лечился от гепатита С. Дела были совсем плохи – болели суставы, начались нарушения в организме. Алла Пугачева поспособствовала лечению родственника, и он начал жизнь с чистого листа.

У Владислава есть старший сын Женя. Артистка забрала малыша к себе, воспитанием занимается водитель певицы – мальчик считает его отцом. По слухам, Примадонна переписала на внука квартиру в Строгино, правда, пользоваться ей он сможет только после наступления совершеннолетия.

Автор: 28 октября 2020, 16:37 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Молодец,Аллочка Видно очень любила своего покойного брата(пухом ему земля),что теперь все делаетт ради его памяти Просто нет словНе все такие добрые тети,многие,даже наоборот
1

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