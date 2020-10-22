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В инвалидной коляске: Корчевников шокировал россиян редкой фотографией

В инвалидной коляске: Корчевников шокировал россиян редкой фотографией

Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть протоирея Дмитрия Смирнова никого не оставила равнодушным. Почтить память священника решил телеведущий, генеральный директор православного телеканала "Спас" Борис Корчевников. Он был лично знаком с батюшкой.
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Смирнов скончался 21 октября на 70-ом году жизни. Несколько месяцев назад священник перенес COVID-19, из-за чего обострились хронические болезни. У протоирея были проблемы с сердцем и ногами, а также сахарный диабет.

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Как выглядел Смирнов в последние месяцы жизни, показал Корчевников. Он опубликовал в "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлен священник в инвалидной коляске. Батюшка махал рукой перед камерой будто прощался. "Последнее", – коротко подписал телеведущий снимок.

По словам близких Смирнова, он был жизнелюбивым человеком. Поражал людей своей проницательностью, старался им помочь. Он заботился не только о родной дочери, но и других детях, от которых отказались родители. Отец Федор (Лукьянов) в беседе с "Московским комсомольцем" назвал протоирея самым многодетным священником Москвы.

Напомним, 23 сентября в храме Христа Спасителя состоится отпевание Смирнова. В мероприятии примет участие управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Автор: 22 октября 2020, 08:37 Источник: Instagram
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