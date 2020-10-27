Повзрослевшая дочь Порошиной и Куценко поразила народ своей красотой: похожа на папу

Мария Порошина показала, как выглядит ее 24-летняя дочь Полину, которую родила от Гоши Куценко. Пользователи Сети удивились, насколько привлекательной выросла наследница актеров.

Дочь Марии Порошиной не ведет активную светскую жизнь. Только самые преданные поклонники знали, какой красавицей растет наследница актрисы. Для других же стало открытием, что Полина Куценко задействована в спектакле "До+Вла=Тов", увидеть который можно в театре на Таганке.

Порошина опубликовала профессиональный снимок наследницы. В кадре Полина предстает в образе роковой брюнетки: в черном платье с открытыми плечами, с красной помадой на губах и легким прищуром. Под фотографией Мария написала: "Любовь моя!".

В комментариях отметилась актриса Светлана Антонова. "Красавица", – заметила она. Многие пользователи Сети также принялись комментировать. Большинство поклонников сошлись во мнении, что Полина унаследовала черты лица отца. Но некоторые все-таки возразили: "На этом фото она похожа на маму Марии", "Если ей покрасить волосы в белый цвет, с мамой – одно лицо!".

Напомним, у Порошиной также есть дочери от актера Илья Древнова – Серафина, Аграфена и Глафира. Мария развелась с ним в 2018-ом. В прошлом году артистка родила сына Андрея. Кто является отцом пятого ребенка, актриса рассказывать не хочет.