Повзрослевшая дочь Порошиной и Куценко поразила народ своей красотой: похожа на папу

Дочь Марии Порошиной не ведет активную светскую жизнь. Только самые преданные поклонники знали, какой красавицей растет наследница актрисы. Для других же стало открытием, что Полина Куценко задействована в спектакле "До+Вла=Тов", увидеть который можно в театре на Таганке.
Порошина опубликовала профессиональный снимок наследницы. В кадре Полина предстает в образе роковой брюнетки: в черном платье с открытыми плечами, с красной помадой на губах и легким прищуром. Под фотографией Мария написала: "Любовь моя!".
В комментариях отметилась актриса Светлана Антонова. "Красавица", – заметила она. Многие пользователи Сети также принялись комментировать. Большинство поклонников сошлись во мнении, что Полина унаследовала черты лица отца. Но некоторые все-таки возразили: "На этом фото она похожа на маму Марии", "Если ей покрасить волосы в белый цвет, с мамой – одно лицо!".
Напомним, у Порошиной также есть дочери от актера Илья Древнова – Серафина, Аграфена и Глафира. Мария развелась с ним в 2018-ом. В прошлом году артистка родила сына Андрея. Кто является отцом пятого ребенка, актриса рассказывать не хочет.
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