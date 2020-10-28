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Шоу-бизнес
Полиция жестко поступила с друзьями-предателями семьи Баталова

Полиция жестко поступила с друзьями-предателями семьи Баталова

Алексей Баталов. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Скандал вокруг пропавшего наследства актера Алексея Баталова достиг своей кульминации. Обвиненных в мошеннических действиях с имуществом вдовой и больной дочерью артиста адвоката Михаила Цивина и актрису Наталию Дрожжину задержала полиция и отправила в ИВС. После этого супруги решили все вернуть семье покойного актера.
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Все началось в сентябре. Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко написала заявление в полицию, в котором обвинила в подлом обмане Наталию Дрожжину и Михаила Цивина. По ее версии, прикинувшись друзьями и взяв на себя все заботы о ней и ее больной ДЦП дочери, супруги оформили документы так, что им перешло все имущество, оставленное Алексеем Баталовым.

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Оставшись без всего, Гитана обратилась за помощью к Никите Михалкову. Тот подключил все свои связи, и вот стало известно, что Следственный комитет задержал Цивина и Дрожжину. Правда, вскоре пару, согласно решению Хамовнического суда, отпустили. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы супруги приняли решение все вернуть обратно семье Баталова.

Во всяком случае, так утверждает адвокат Анатолий Кучерена, консультирующий Михаила Цивина и Наталию Дрожжину. Речь идет о всем недвижимом имуществе, оформленном на актрису. Юрист поклялся собственным именем, что никто не будет пытаться имущество перепродать или спрятать.

Кучерена подтвердил, что задержание Цивина и Дрожжиной прошло в весьма жесткой форме. "Я не понимаю, зачем вообще это понадобилось. Что за спешка, вызывать их в воскресенье? Какая была необходимость, после предъявление обвинения отправлять их в ИВС? Они оба преклонного возраста, у каждого по букету болезней, и вполне можно было позволить им самим прийти на другой день в суд из дома. Зачем нужно было надевать на них наручники?" – возмутился адвокат.

Несмотря на то, что Дрожжина и Цивин намерены мирно решить конфликт с семьей Баталова, до сих пор договоры ренты не расторгнуты. "Мы все подготовили для оформления, планировали сделать это в студии у Никиты Михалкова. Но подлинники всех документов у следователя, а имущество арестовано. Чтобы вернуть недвижимость, нужно снять арест. В принципе это может сделать следователь – как сам, так и по ходатайству вдовы Баталова. Но они пока ничего не хотят слушать", – объяснил Кучерена.

Ранее вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко жаловалась из-за всей этой истории: "Это все ужасно. Почему они такие жестокие? Взяли Машку и выписали ее из квартиры, куда ее вселило государство, а туда вписали Цивина. На его имя бумажки приходят".

При этом защитник семьи, адвокат Павел Астахов подчеркнул, что вдова и дочь артиста не желают тюремного заключения для бывших друзей. Они лишь хотят справедливости.

Автор: 28 октября 2020, 13:13 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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А как могли выписать Машу, на какой адрес? получается, выписали в никуда? а это не по закону. Даже квартиры собственник может продать с зарегистрированными жильцами.
Гость
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Это еще не жестко, надо было аферистов взять под стражу. Только задержали, так "херои-ворюги" сразу обделались и пообещали вернуть украденное. Парочка обобрала не одну артистическую семью, незря Дрожину называли профессиональной гробовщицей. Мерзкие людишки, позорище! У самих детей нет, куда все это богатство хапали. У гробы нет карманов.Безбожники!
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