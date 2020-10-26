Полиция схватила друзей-предателей вдовы и больной дочери Баталова

Следственный комитет предъявил обвинение юристу Михаилу Цивину и актрисе Наталии Дрожжиной в деле о мошеннических действия в отношении вдовы и неизлечимо больной дочери Алексея Баталова. Говорят, что пара оставила двух женщин без имущества.

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