"Коронавирус сидит": Богомолов вынудил Собчак оправдываться за болезнь

Однако многие начали сильно переживать, когда новость о инфицированной журналистке появилась после премьеры спектакля "Бесы". Супруга режиссера сидела в первых рядах и восхищалась работой мужа. На мероприятии присутствовало звезды, и все они начали волноваться: вдруг телеведущая заразила и их?
Недавно Константин Богомолов в личном блоге выложил забавное видео, на котором демонстрирует, как делает тест на COVID-19. Он показывает анализ и говорит, что чист. "В вот коронавирус сидит", – отмечает режиссер. Затем он переводит фокус на Ксению Собчак, которая с иронией реагирует на шутку супруга – показывает ему нецензурный жест.
В итоге журналистке пришлось оправдываться за странное видео. В личном телеграм-канале звезда заявила, что это был "внутренний юмор". Также артистка призналась, что уже переболела "короной", а также отметила, что перед посещением спектакля сдала все тесты.
Напомним, ранее скандальный блоге Лена Миро заявила, что новый брак Ксении Собчак ждет та же участь, что и ее союз с Максимом Виторганом. Дело в том, что режиссер не только неумный и неталантливый, но к тому же абсолютно не брутальный.
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