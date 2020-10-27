Стало известно о неутешительном диагнозе сына Собчак

Ксения Собчак сделала важное признание. Она рассказала, что ее наследник Платон переболел коронавирусом.

По словам телеведущей, мальчик заразился еще в конце лета. В эфире шоу "До-Ток" Первого канала звезда объявила и о том, что сама сейчас лечится от COVID-19. Она вела программу дистанционно. Ксения Собчак заверила, что уже идет на поправку, но выходить из дома до сих пор не может.

Трехлетний сын знаменитости Платон во время его болезни находился рядом с мамой. Однако несмотря на близкий контакт с зараженным сама Ксения Собчак заразилась не от него. Она рассказала, что у ребенка было небольшое затемнение на КТ, он пил антибиотики.

На вопрос ведущей о том, почему же малыш ее не заразил, ответил один из приглашенных в студию шоу врачей. Специалист объяснил это тем, что уровень вирусной нагрузки мальчика оказался слишком низким для того, чтобы передать инфекцию.

По его мнению, Ксения Собчак заразилась через некоторое время при других обстоятельствах, например, контактируя с зараженным, чья вирусная нагрузка была выше, чем у ее сына. Медик отметил, что случай звезды уже не первый.

Напомним, ранее скандальный блоге Лена Миро заявила, что брак Ксении Собчак с Константином Богомоловым ждет та же участь, что и ее союз с Максимом Виторганом. Дело в том, что режиссер не только неумный и неталантливый, но к тому же абсолютно не брутальный.

