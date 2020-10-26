Жена Жигунова прекрасно приняла Заворотнюк

Актриса Вера Новикова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она рассказала о романе своего мужа, актера и продюсера Сергея Жигунова с коллегой Анастасией Заворотнюк.

Все знают, что роман между Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк завязался во время съемок многосерийного комедийного фильма "Моя прекрасная няня". Все, кроме его жены Веры Новиковой. Она узнала об этом чуть ли не последней, от журналистов.

Сергей Жигунов тянул до последнего и ничего не говорил жене о своей связи с привлекательной коллегой. У Веры Новиковой есть свое объяснение, почему все так получилось: "Когда ты все время видишь вокруг себя восхищение поклонников, то тебе кажется, что твоя семья недостаточно тобой восхищается. Мне Сережка постоянно говорил, мол, меня так все любят, а домой я прихожу и не чувствую такой любви. Мы к нему не относились как к персонажу, а как к мужу, папе... Было очень обидно".

Самое интересно, что Вера Новикова и Анастасия Заворотнюк были знакомы. "Настя была у нас в гостях, мы ее прекрасно приняли. Потом Сережа говорил, что какие-то взаимоотношения у них возникли только к концу съемок", – сообщила артистка.

При этом у Веры Новиковой есть свое мнение относительно этого любовного треугольника. По ее мнению, немаловажным оказалось влияние журналистов. "Эта ситуация была очень сильно подогрета прессой. Возможно, она бы развивалась по другому сценарию, не будь вмешательства СМИ", – высказала свою точку зрения артистка.

Ради Заворотнюк Жигунов развелся с Новиковой. Но спустя время влюбленные расстались. Более того, актер вернулся к жене, и они снова оформили отношения. О повторном браке Вера Новикова высказалась так: "У меня было ощущение, что у нас какая-то незаконченная история, что мы что-то не дожили..."

Впрочем, сегодня, 26 октября, стало известно о новом разводе Новиковой и Жигунова. На сей раз артист влюбился в Викторию Ворожбит. Влюбленные живут вместе. Ради актера Вика рассталась с богатым мужем и переехала с Дальнего Востока в Москву, оставив все.

Интересно, что в интервью Вера Новикова призналась, что пережила не одну и не две измены Сергея Жигунова. Но каждый раз, давя эмоции, проглатывала гордость и негативные чувства, прощая супруга.