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Агутин стал участником "Голоса" для стариков

Леонид Агутин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Вскоре на Первом канале стартует новый сезон музыкального шоу "Голос. 60+". Вокальные данные участников проекта будут оценивать наставники, в числе которых, как водится, сплошь знаменитости. 
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На этот раз среди менторов оказался народный артист Лев Лещенко. В новой роли звезда эстрады чувствует себя очень уверенно. Он отметил, что ранее смотрел "Голос" и знает некоторых ярких участников. Певец посетовал, что детские выпуски проекта смотрел урывками из-за напряженного графика. "Когда начинали мы, у нас не было такой возможности сразу появиться на телевидении", - добавил Лещенко.

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Сюжеты Шоу "Голос. 60+"

Вместе с Львом Валерьяновичем кресла наставников займут артисты Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин. Гуру вокала будут оценивать певческие данные участников от 60 лет. "Я считаю, что музыка границ и возраста не имеет", – сказала Пелагея о новом сезоне "Голоса".

До премьеры шоу осталось более двух недель, но уже прошли съемки некоторых слепых прослушиваний. Один из номеров привел Леонида Агутина в замешательство. Певец оторопел от неожиданности. На проект пришел его отец – композитор Николай Петрович Агутин. Родитель наставника исполнил песню Марка Бернеса "Я работаю волшебником", сообщает Woman’s day.

Отметим, что в новом сезоне изменилась студия нашумевшего проекта. Наставникам оборудовали модифицированные кресла с черными спинками, которые уже по достоинству оценила Пелагея. А для родственников участников оборудована специальная комната с окном на сцену, теперь выступающий сможет видеть реакцию своей группы поддержки.

Автор: Руслана Алексеева22 августа 2018, 17:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезде "Голоса" воткнули в голову пластинки

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