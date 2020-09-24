Обиженная Макеева опустилась до хамства: Эй, где вы, олухи?

В последнее время ее имя стало все реже появляться с прессе, и некоторые поклонники подумали, что карьера звезды пошла на спад. Это и немудрено, все-таки в мире пандемия коронавируса, и многие артисты остались без работы и доходов.
Наконец, Анастасия Макеева прервала молчание и высказалась на тему своего "исчезновения". Актриса церемониться не стала и дала понять, что подобные сплетни ее не касаются – она способна добиться успеха. "Кто там говорил о моем исчезновении как актрисы? Эй, где вы, олухи?" – написала телезвезда.
В личном блоге знаменитость рассказала, что сейчас одновременно занята в нескольких проектах, и ее жизнь возвращается в привычный график. Девушка опубликовала расписание гастролей, выступлений и репетиций на ближайший месяц. Судя по всему, у звезды едва хватает времени на сон. "Я востребованная ракета", – пошутила Анастасия Макеева.
Поклонники поддержали любимицу и сообщили, что с нетерпением ждут ее выступлений. "График конечно "капец", какое топливо надо потреблять, чтобы выдерживать? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Умница и красавица! Сил тебе, энергии, здоровья, любви и удачи!", "График этой женщины не удивляет, ибо следящие за ней знают ее режим. Он вернулся и это сииииильно радует. Но есть вопрос: как могут мужики спокойно рядом стоять?!" – написали в комментариях.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Кто знает где Клава?
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Мужики смотрят только на внешность
США грабит весь мир
Лукашенко или Тихановская
что такое галоперидол