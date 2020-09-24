Обиженная Макеева опустилась до хамства: Эй, где вы, олухи?

Анастасия Макеева является признанной звездой мюзиклов. За плечами у артистки ведущие роли в лучших постановках: "Мамма мия", "Дракула", Иисус Христос – суперзвезда" и других. Также девушка снимается в популярных телесериалах.

В последнее время ее имя стало все реже появляться с прессе, и некоторые поклонники подумали, что карьера звезды пошла на спад. Это и немудрено, все-таки в мире пандемия коронавируса, и многие артисты остались без работы и доходов.

Наконец, Анастасия Макеева прервала молчание и высказалась на тему своего "исчезновения". Актриса церемониться не стала и дала понять, что подобные сплетни ее не касаются – она способна добиться успеха. "Кто там говорил о моем исчезновении как актрисы? Эй, где вы, олухи?" – написала телезвезда.

В личном блоге знаменитость рассказала, что сейчас одновременно занята в нескольких проектах, и ее жизнь возвращается в привычный график. Девушка опубликовала расписание гастролей, выступлений и репетиций на ближайший месяц. Судя по всему, у звезды едва хватает времени на сон. "Я востребованная ракета", – пошутила Анастасия Макеева.

Поклонники поддержали любимицу и сообщили, что с нетерпением ждут ее выступлений. "График конечно "капец", какое топливо надо потреблять, чтобы выдерживать? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Умница и красавица! Сил тебе, энергии, здоровья, любви и удачи!", "График этой женщины не удивляет, ибо следящие за ней знают ее режим. Он вернулся и это сииииильно радует. Но есть вопрос: как могут мужики спокойно рядом стоять?!" – написали в комментариях.