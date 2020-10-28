"Как две сестрички": Проскурякова показала фото с 42-летней падчерицей

27 октября старшая дочь Игоря Николаева Юлия отмечает день рождение. Наследнице артиста исполнилось 42 года, и одной из первых ее поздравила 38-летняя мачеха.

В личном блоге артистка поделилась подборкой снимков с Юлей. Вероятно, девушки прекрасно ладят. Супруга Игоря Николаева заявила, что с теплотой вспоминает то время, когда они делали эти забавные фотографии. Она отметила, что безумно гордится падчерицей.

Юлия Проскурякова пожелала родственнице встретить, наконец, свою вторую половинку. "Такие красивые талантливые девчонки не должны быть в одиночестве", – отметила супруга Игоря Николаева.

Поклонники присоединились к поздравлениям и заявили, что девушки невероятно похожи друг на друга. "Вы как две сестрички-очень похожи. С Днем Рождения (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как две сестренки близняшки", "Первая мысль была – сестра! Как же в этом мире найти надо было вас Юлечка, копию дочери)", "Вы так похожи! Очень крутые фото" – написали в комментариях.

Дочь Игоря Николаева живет в США, поэтому день рождения проведет вдали от семьи. В начале двухтысячных девушка пыталась пробиться на сцену и даже принимала участие в "Фабрике звезд", ее наставником был Игорь Крутой.

Однако у Юлии не удалось построить карьеру в музыке, и сейчас она занимается медициной. Артист невероятно гордится наследницей и очень скучает.