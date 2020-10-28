Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Среда
28 октября
Лента новостей
06:01
"Как две сестрички": Проскурякова показала фото с 42-летней падчерицей
04:02
Наряжавшемуся в платья Матвееву нашли замену в театре
02:00
Звезда "Дома-2" переживает тяжелое горе: сбила машина, сломаны ребра
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 октября 2020 года
23:20
Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года
23:04
"Поняли, что имеют дело с неадекватным человеком": Ветлицкая получила новый удар в спину
22:00
Жириновский призвал повесить Тихановскую
21:48
83-летнего Виктюка доставили в реанимацию с коронавирусом
21:23
Путин пошутил о происхождении коронавируса
21:18
Сделано заявление об активизации эпидемического процесса в России
20:43
Знаменитый артист раскрыл главный секрет Гурченко и Кобзона
20:36
Волочкова испугала народ медицинской процедурой
19:51
Бывший помощник Лукашенко о протестах в Белоруссии: Москва начинает дистанцироваться
19:36
На заводе в Москве полгода лежал труп
19:29
Солистка Little Big раздобрела на десять килограммов: Ушла в жуткий зажор
19:27
Сын запретил энергичной Поргиной случайные контакты на стороне
19:23
Под Москвой мужчина пытался зарезать собственную мать
19:12
Соратника умершего в тюрьме Тесака нашли мертвым в лесу
18:58
Появились данные о двойнике Елизаветы II
18:53
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
18:45
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию
18:22
Жена откровенно рассказала о флирте Газманова с красивыми женщинами
18:19
Володин отметил потенциал БРИКС в борьбе с коронавирусом
18:07
"Так нельзя держать": Рудковской указали на ошибку в уходе за ребенком
17:30
Глава правительства Иркутской области заболел коронавирусом
17:29
Выявлены неуязвимые для коронавируса люди
17:12
На Западе пришли в восторг от 70-летнего альпиниста из России
17:08
Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью
16:47
"Не могу на это смотреть": союз Киркорова с известным певцом вызвал отторжение
16:43
"Воткну палец в глаз и вырву переносицу": Виторган заподозрил Собчак в интрижке с известным писателем
16:03
Лукашенко предупредили о радикализации протестов: Не спасет даже Путин
16:00
Обнародована дата выхода сериала "Перевал Дятлова" с Петром Федоровым
15:57
Ефремова оставили в тюрьме без средств: Арестовали счета
15:55
Помощник рассказал о состоянии попавшего в больницу Петросяна
15:39
Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС
15:36
Вскрылись баснословные доходы Ксении Собчак
15:23
Актриса Валентина Мазунина: Каждый найдет в сериале "Иванько" что-то о себе
15:10
Опять по блату? Новый скандал сотряс Первый канал из-за "Голоса"
15:07
Евгения Петросяна срочно госпитализировали
14:58
Такшина из сериала "Не родись красивой" прокомментировала слухи о романе с известным актером
14:49
Водонаеву погнали в шею из общественного транспорта после конфликта с водителем
14:40
Лукашенко: Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами
14:33
"Бориса вообще нет!": брат потерял Моисеева
14:27
Перенесшие коронавирус дети из Подмосковья начали заболевать неизвестным синдромом
14:11
Раскрыт главный секрет пропавшей Кабаевой: Как Земфира
14:11
"Боялась ходить по квартире": Савичева поведала о диком страхе
14:07
Вирусолог назвал способ победить коронавирус за три недели
13:55
Стало известно о состоянии актера Никоненко после реанимации
13:42
Домогарову плюнули в лицо прямо во время спектакля
13:36
В Германии обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении "общенациональной забастовки"
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума
Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась
Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым
Шоу-бизнес

"Как две сестрички": Проскурякова показала фото с 42-летней падчерицей

Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
27 октября старшая дочь Игоря Николаева Юлия отмечает день рождение. Наследнице артиста исполнилось 42 года, и одной из первых ее поздравила 38-летняя мачеха.
прочитано 47 раз

В личном блоге артистка поделилась подборкой снимков с Юлей. Вероятно, девушки прекрасно ладят. Супруга Игоря Николаева заявила, что с теплотой вспоминает то время, когда они делали эти забавные фотографии. Она отметила, что безумно гордится падчерицей.

ПО ТЕМЕ

В Сеть попало фото молодой жены Игоря Николаева: в свадебном платье рядом с другим мужчиной

Гурцкая публично призналась в любви Николаеву после их связи

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Юлия Проскурякова пожелала родственнице встретить, наконец, свою вторую половинку. "Такие красивые талантливые девчонки не должны быть в одиночестве", – отметила супруга Игоря Николаева.

Поклонники присоединились к поздравлениям и заявили, что девушки невероятно похожи друг на друга. "Вы как две сестрички-очень похожи. С Днем Рождения (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как две сестренки близняшки", "Первая мысль была – сестра! Как же в этом мире найти надо было вас Юлечка, копию дочери)", "Вы так похожи! Очень крутые фото" – написали в комментариях.

Дочь Игоря Николаева живет в США, поэтому день рождения проведет вдали от семьи. В начале двухтысячных девушка пыталась пробиться на сцену и даже принимала участие в "Фабрике звезд", ее наставником был Игорь Крутой.

Однако у Юлии не удалось построить карьеру в музыке, и сейчас она занимается медициной. Артист невероятно гордится наследницей и очень скучает.

Автор: 28 октября 2020, 06:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Бывший помощник Лукашенко о протестах в Белоруссии: Москва начинает дистанцироваться
Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью
Лукашенко предупредили о радикализации протестов: Не спасет даже Путин
Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС

Шоу-бизнес

83-летнего Виктюка доставили в реанимацию с коронавирусом
Знаменитый артист раскрыл главный секрет Гурченко и Кобзона
Волочкова испугала народ медицинской процедурой
Солистка Little Big раздобрела на десять килограммов: Ушла в жуткий зажор

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Сериалы

Актриса Валентина Мазунина: Каждый найдет в сериале "Иванько" что-то о себе

Актриса впервые снялась в откровенной сцене
Шоу-бизнес

"Боялась ходить по квартире": Савичева поведала о диком страхе

Певица раскрыла свою фобию
Шоу-бизнес

Жена откровенно рассказала о флирте Газманова с красивыми женщинами

Пара вместе уже много лет
Шоу-бизнес

Солистка Little Big раздобрела на десять килограммов: Ушла в жуткий зажор

Артистка показала изменения

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории
"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа
Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+