"Не выдержали почки": сын Повалий шокировал известием о смерти

Страшное горе настигло семью Народной артистки Украины Таисии Повалий. Подробности сообщил сын певицы Денис Повалий.

Домашние питомцы часто становятся членами семьи. Так было и с кошкой Пуцлей, которая 17 лет жила в семье Таисии Повалий. "У Пуцли реально было девять жизней, из которых четыре она успешно использовала, плюс половина моей, – рассказал сын певицы. – Сначала, будучи еще маленькой, она залезла в вольер к нашему спящему кавказцу Босару, а он был известен тем, что съел на завтрак пару соседских котов! Также Пу пережила падение с балкона 4-го этажа, несколько раз тяжело болела, так что даже ветеринары советовали усыплять... Надеялся, что и в этот раз выкарабкается: мама с бабушкой̆ ухаживали как могли (последние несколько лет она жила с ними): кормили и поили со шприца, но возраст уже не тот – не выдержали почки..."

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"У нас с Пуцлей была особенная связь, – продолжает шокированный Денис Повалий. – Она всегда чувствовала, когда я должен приехать – заранее умывалась, спускалась и ждала на пороге. Очень любила лечь мне на грудь и делать массаж, громко урча и мурлыча... Вообще я с детства какой-то слишком сентиментальный кошатник: помню как сильно переживал, когда пропала первая любимица. Мне было где-то семь-восемь и я в отчаянии ходил по соседским дворам и со слезами звал ее. Потом сказали, что будто бы ее разорвали собаки. Можете представить глубину детской печали... В общем, сегодня отправилась в путешествие на Сатурн моя самая верная подруга Ксюша, она же Пуцля. Спасибо тебе за 17 лет тепла!.."

Кошка Пуцля была красивой невской маскарадной породы, славящейся свой роскошной "шубкой" и отличающейся жизнерадостностью, сообразительностью. Но ей было более 17 лет – солидный возраст для кошки. Когда у кошки начались проблемы с зубами почками, ее лечили антибиотиками, возили в клинику, привозили врача на дом. Но, увы, любимица семьи Повалий не смогла поправиться...