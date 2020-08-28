"Осталась неделя": муж сообщил о состоянии травмированной Повалий

Таисия Повалий делает подарок всем поклонникам и выпускает сегодня песню "Крылья" из альбома, который выйдет через несколько месяц. О том, чем еще сегодня в родном Киеве занимается Народная артистка Украины, по телефону рассказал ее супруг – музыкант и продюсер Игорь Лихута.



"У нас часто гостят дети – Тая занимается внуком Демьяном, посвящает ему почти все время, – рассказал Лихута. – Но не забывает она и про творчество – мы приобрели несколько хороших песен, готовим к выходу очередной диск, куда войдет 12-14 композиций. Сейчас на студии им занимаются аранжировщики, со дня на день приступаем к записи. Думаю, ко дню рождения Таи 10 декабря диск будет готов".

Обычно каждое лето семья Таисии Повалий уезжала отдыхать в Испанию – там у нее на побережье есть дом. Но в этом году известные события помешали этим планам. "В Киеве, к счастью, стоит хорошая погода, мы поставили во дворе шезлонги, наполнили водой бассейн – плескаемся там, брызгаемся как дети", – объяснил Игорь.

Сообщил он и о здоровье дражайшей супруги – поклонники переживают за ногу Повалий, травмированную еще зимой неудачным падением у дома. "Таисия практически выздоровела, – заверил Лихута. – Она трижды в неделю ходит на занятия йогой, спортивными упражнениями и занимается часа по полтора. У нее есть личный тренер, который занимается с женой специальной растяжкой, укрепляющей мышцы ноги. Учитывая эти плотные занятия спортом, надеюсь, что осталась неделя, и Тая восстановится полностью".

24 августа на Украине отмечали День независимости. В эфире двух государственных телеканалов там показали сольные концерты Повалий разных лет. Таисия всегда подчеркивает, что гордится Отечеством, культурой, языком, корнями. "У меня украинские корни. Мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой. – Прим. ред.)", – говорит певица. Поклонники надеются, что скоро смогут побывать и на "живых" концертах любимой певицы.