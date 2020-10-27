Вскрылись баснословные доходы Ксении Собчак

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг российских ютуб-блогеров с самыми высокими доходами от рекламы. В список вошла телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

На первом месте рейтинга Forbes оказался ютуб-канал LABELCOM, принадлежащий комику Нурлану Сабурову и его коллегам из Stand Up телеканала ТНТ. Самое популярное шоу команды, выходящее на "Ютуб" – "Что было дальше?". За год они заработали 3,5 миллиона долларов.

Второе место занял Валентин Петухов, более известный как Wylsacom. Блогер делает обзоры на гаджеты и зарабатывает 3,4 миллиона долларов в год. Далее в списке упоминается Александр Гудков с ютуб-каналом "Чикен Карри". Реклама в скандальном шоу Comment Out и других проектах приносит шоумену 1,1 миллиона долларов.

Четверную строчку в рейтинге занял Юрий Дудь. Каждое интервью журналиста набирает по несколько миллионов просмотров на ютуб-канале "вДудь", что также приносит ему неплохой доход. Но только благодаря рекламным интеграциям Юрий зарабатывает 980 тысяч долларов.

Пятое, шесте и седьмое место в рейтинге у актера Антона Лапенко (ютуб-канал "Лапенко", 980 тысяч), журналиста Алексея Пивоварова ("Редакция", 920 тысяч) и Димы Гордея ("Дима Гордей", 850 тысяч) соответственно.

Ксении Собчак, которая почти два года назад запустила на "Ютуб" проект "Осторожно, Собчак!", отвели восьмую строчку рейтинга. Рекламные интеграции в различных интервью и еженедельных новостных выпусках приносят телеведущей 840 тысяч долларов.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад на официальном сайте мэра Москвы появились данные об общем доходе и имуществе Собчак. Так, общественность узнала, что журналистка имеет три земельных участка, столько же квартир и люксовый автомобиль.