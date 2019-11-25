Резвились два дня: миллионер уединился с Собчак за огромные деньги

Недавно пошел слух, будто Собчак встречается с богачами за деньги. Он так и остался бы слухом, но в Сеть утекли снимки Ксюши с Бали, где она резвится с миллионером.
"Я не выставляла фотографии с Бали, это за меня сделал Алексей Анатольевич Навальный, – призналась Собчак. – Когда он выставил, я сразу сказала: "Да, я там была, летала на два дня встречаться со спонсором". И действительно, получила огромные деньги на свою президентскую кампанию. Он дал деньги за личный контакт. Он хотел увидеться, понять кто ты, посмотреть в глаза, чтобы ты лично его попросил".
Собчак умолчала, чем она занималась с богачом. Возможно, говорили о философии. Или же состоятельному мужику просто очень понравились ее мальчишеские формы. Хотя за них Ксюше часто достается от хейтеров. "Я часто слышу: "Вот Собчак ходит позорится без сисек!" – сказала Собчак. – А мне так ужасно нравится. Нет ничего красивее, чем маленькая грудь. Силиконовая грудь это ужасно. Я считаю, что маленькая красивая грудь это прекрасно, и очень горжусь тем, как я выгляжу, и никогда не поменяю это. Вот поверьте, десятку на операцию по увеличению груди я б точно могла накопить".
Напомним, недавно журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских блогеров "Инстаграм". Ксения Собчак заработала больше всех. Ее годовой доход на ресурсе оценивается в $1,6 млн.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
С китайцем или с негром?