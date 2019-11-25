Резвились два дня: миллионер уединился с Собчак за огромные деньги

На онлайн-платформе PREMIER вышел второй выпуск шоу "Хейт-ток", в котором звезды встречаются со своими хейтерами. Его героиней стала телеведущая Ксения Собчак. Корреспондент "Дни.ру" посмотрел скандальную запись.



Недавно пошел слух, будто Собчак встречается с богачами за деньги. Он так и остался бы слухом, но в Сеть утекли снимки Ксюши с Бали, где она резвится с миллионером.

"Я не выставляла фотографии с Бали, это за меня сделал Алексей Анатольевич Навальный, – призналась Собчак. – Когда он выставил, я сразу сказала: "Да, я там была, летала на два дня встречаться со спонсором". И действительно, получила огромные деньги на свою президентскую кампанию. Он дал деньги за личный контакт. Он хотел увидеться, понять кто ты, посмотреть в глаза, чтобы ты лично его попросил".

Собчак умолчала, чем она занималась с богачом. Возможно, говорили о философии. Или же состоятельному мужику просто очень понравились ее мальчишеские формы. Хотя за них Ксюше часто достается от хейтеров. "Я часто слышу: "Вот Собчак ходит позорится без сисек!" – сказала Собчак. – А мне так ужасно нравится. Нет ничего красивее, чем маленькая грудь. Силиконовая грудь это ужасно. Я считаю, что маленькая красивая грудь это прекрасно, и очень горжусь тем, как я выгляжу, и никогда не поменяю это. Вот поверьте, десятку на операцию по увеличению груди я б точно могла накопить".

Напомним, недавно журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских блогеров "Инстаграм". Ксения Собчак заработала больше всех. Ее годовой доход на ресурсе оценивается в $1,6 млн.