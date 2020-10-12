Сбежавшая к Плющенко Трусова утерла нос ученицам Тутберидзе

Александра Трусова одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. 16-летняя подопечная Евгения Плющенко набрала 240,59 балла: 75,77 – за короткую программу и 164,82 – за произвольную.

С самого начала турнира было очевидно: ожидается интересное соперничество. Конкурентками Александры Трусовой стали ученицы Этери Тутберидзе: Камила Валиева и Дарья Усачева. Порядок выступления тоже особенный: фигуристка из "Ангелов Плющенко" была между спортсменок из "Хрустального".

Вышедшая на лед Валиева упала дважды. Этот факт очень расстроил девочку. Разочарованное лицо Камилы после проката нельзя было не заметить. Несмотря на это, Татьяна Тарасова в эфире Первого канала назвала подопечную Тутберидзе уникальной и похвалила ее за программу. Фигуристка получила 148,60 балла и в итоге – 233,70 балла.

Следующий прокат был Трусовой. Ученица Плющенко тоже упала два раза, но судьи были щедрыми на баллы за прыжки. Татьяна Анатольевна заметила, что Александра испортила лутц и риттбергер. Однако вращения у спортсменки стали лучше, подчеркнула заслуженный тренер.

Усачева не смогла превзойти ни Валиеву, ни Трусову. Она заработала на 0,5 балла меньше, чем Камила: 233,20 балла.

Напомним, весной этого года Александра покинула Тутберидзе. Спортсменка предпочла заниматься с Плющенко. Говорят, Этери восприняла этот факт как предательство. Тренер даже отписалась от Трусовой в "Инстаграм".