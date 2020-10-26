"Он арестован": молодой любовник Штурм угодил в тюрьму

О том, что возлюбленный вышел с ней на связь, звезда сообщила в личном блоге. По словам артистки, добрые люди ей сообщили, где мужчина, а также передали от него цветы. Певица ждет от партнера звонка, как только ему обеспечат связь.
Как отметила Наталья Штурм, за те несколько дней, что возлюбленный не выходил на связь, она успела подумать обо всем, кроме тюрьмы. "Теперь все понятно", – подытожила артистка. Как оказалось, мужчину задержали во время деловой поездки в Европу. Пока неясно, что именно ему вменяют в вину.
Певица сожалеет, что возлюбленный находится за границей, так как из-за этого будет сложнее встретиться или наладить контакт. Она поблагодарила подписчиков за участие и поддержку, сообщает Пятый канал.
Впрочем, некоторые поклонники посмеялись над рассказом Натальи Штурм. Фолловеры заподозрили, что артистка таким образом подогреть интерес к своей персоне.
"Овсиенко 2 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прям история из женского романа)", "Все хорошо-он арестован?!)", "Его вообще не существует)! Страничка сдувается, Нужно подогреть интерес", – написали в комментариях.
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