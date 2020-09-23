"Надо уважать хотя бы смерть!": Штурм уличили в попытке осквернить память Легкоступовой

По словам певицы, брак Юлиана с Анастасией и союз Валентины Легкоступовой с Юрием Фирсовым – пиар-кампания. Однако артисту подобные сравнения неприятны. Он заявил, что звезда лезет не в свое дело.
По мнению музыканта, то, что коллега сказала о смерти общей знакомой, – уже перебор. Юлиан уверен, что должны быть некоторые рамки, за которые не стоит заходить. Ему неприятно слышать, как Наталья Штурм глумится над памятью Валентины Легкоступовой. "Надо уважать хотя бы смерть!" – считает певец.
Также он обратился к знаменитости с просьбой не пиариться на своем разводе – недавно стало известно, что Юлиан расстался с Анастасией. Он отметил, что невозможно представить, что покойная коллега по сцене решила перед смертью устроить шоу из своего венчания. Артист предложил Наталье Штурм сосредоточиться на работе и не совать нос в чужие дела.
Напомним, о кончине Валентины Легкоступовой стало известно в середине августа. Артистку госпитализировали в больницу с травмой головы, но помочь ей так и не смогли. Родственники винят в гибели женщины ее супруга – Юрия Фирсова. Они считают, что именно из-за него певица вновь начала выпивать. Также подозрительным кажется и то, что супруг не сразу вызвал скорую помощь, когда увидел, что жена упала в ванной.
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