Любовник о бывшей жене Жигунова: Верочка уже была замужем и ждала ребенка

Сергей Жигунов и Вера Новикова были в браке более 20 лет, пока актер не встретил на съемочной площадке комедийного сериала "Моя прекрасная няня" артистку Анастасию Заворотнюк, и у них не завязался бурный роман. Сергей оформил развод, но с Настей ничего не получилось. Спустя некоторое время актер вернулся к жене, и они заново оформили отношения.
А недавно стало известно, что Жигунов снова оставил Новикову. На сей раз артист увлекся журналисткой Викторией Ворожбит, которая удивительно похожа на Анастасию Заворотнюк. При этом Вика и Настя напоминают Веру.
Про бывшую жену Жигунова почти ничего неизвестно. Это обстоятельство решил исправить актер Андрей Ярославцев, которому молва приписывает отцовство – якобы это от него Вера Новикова родила дочь Анастасию. Однако тот утверждает, что он взял женщину с ребенком.
Они вместе работали в Театре имени Вахтангова. "Верочка уже была замужем и ждала ребенка. По моему мнению, беременность очень красит женщину. Помню, она пришла на репетицию, и я сразу потерял голову…" – признался Ярославцев.
Он рассказал, что тогда Вера Новикова была замужем за однокурсником Дмитрием Васюковым, ныне известным режиссером-документалистом. "Когда Верочка ждала их дочку, они поссорились, разъехались, и каждый стал жить сам по себе. А тут у нас с Новиковой роман начался. Настя появилась на свет уже при мне", – сообщил артист.
Он до сих пор вспоминает Новикову, особенно теперь, когда появилась информация о ее расставании с Жигуновым. "От большой любви и больших чувств гулять никто, конечно, не будет. Жизнь – сложная штука. Нужны женская мудрость и умение прощать, а в Вере все это есть", – убежден Ярославцев.
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