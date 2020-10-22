Не Скобцева: настоящая фамилия актрисы вскрылась только во время похорон

На Новодевичьем кладбище Москвы простились с Ириной Скобцевой. Похоронили ее здесь же, рядом со вторым мужем и умершей в 2009 году от рака дочерью. Коррепондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

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