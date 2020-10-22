Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью

Последние годы артистка вела закрытый образ жизни. Она редко снималась и почти не давала интервью. Актриса наслаждалась отдыхом и общением с близкими и родными в загородном доме в Подмосковье. До последнего Ирина Скобцева была в своем уме и твердой памяти. Звезда прожила долгую и интересную жизнь длиною в 93 года.
С Сергеем Бондарчуком актриса познакомилась во время работы над фильмом "Отелло". Для девушки это была дебютная роль, именно на площадке и закрутился ее роман с известным артистом. Ради возлюбленной режиссер даже развелся со второй супругой Инной Макаровой.
После смерти Сергея Бондарчука Ирина Скобцева даже и помыслить не могла о том, чтобы повторно выйти замуж. Она до последнего дня любила покойного супруга и оставалась ему верна.
В последний путь актрису провожали родственники, друзья и коллеги. На кладбище можно было заметить Сергея Гармаша, Игоря Золотовицкого, Константина Крюкова, Паулину Андрееву, Федора Бондарчука и Сергея Бондарчука – младшего.
Стоит отметить, что родные Ирины Скобцевой позаботились о том, чтобы посторонние люди не снимали на камеру их горе. Фотографии могли делать только несколько аккредитованных представителей прессы.
Ирину Скобцеву похоронили рядом с любимым мужем. Федор Бондарчук знал, что мать хочет покоиться рядом с отцом.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева у гроба Ирины Скобцевой. На режиссере нет лица от горя.
Гроб к могиле несли на своих плечах Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук – младший и Константин Крюков. Родственники нарушили традицию и самостоятельно проводили актрису в последний путь.
Константин Крюков тяжело переживает смерть бабушки. Как отметил актер в личном блоге, для него она "родной Иришей". "Очень тебя люблю и буду очень скучать", – написал артист.
Могила Ирины Скобцевой на Новодевичьем кладбище усыпана цветами.
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