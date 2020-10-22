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Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Сергей Гармаш и Игорь Золотовицкий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Сергей Гармаш и актер Сергей Бондарчук-младший. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Константин Крюков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС +1

Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
20 октября скончалась Ирина Скобцева. Звезда умерла ровно через 26 лет после своего мужа – режиссера Сергея Бондарчука. 22 октября прошла церемония прощания с актрисой.
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Последние годы артистка вела закрытый образ жизни. Она редко снималась и почти не давала интервью. Актриса наслаждалась отдыхом и общением с близкими и родными в загородном доме в Подмосковье. До последнего Ирина Скобцева была в своем уме и твердой памяти. Звезда прожила долгую и интересную жизнь длиною в 93 года.

С Сергеем Бондарчуком актриса познакомилась во время работы над фильмом "Отелло". Для девушки это была дебютная роль, именно на площадке и закрутился ее роман с известным артистом. Ради возлюбленной режиссер даже развелся со второй супругой Инной Макаровой.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

После смерти Сергея Бондарчука Ирина Скобцева даже и помыслить не могла о том, чтобы повторно выйти замуж. Она до последнего дня любила покойного супруга и оставалась ему верна.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В последний путь актрису провожали родственники, друзья и коллеги. На кладбище можно было заметить Сергея Гармаша, Игоря Золотовицкого, Константина Крюкова, Паулину Андрееву, Федора Бондарчука и Сергея Бондарчука – младшего.

Сергей Гармаш и Игорь Золотовицкий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Стоит отметить, что родные Ирины Скобцевой позаботились о том, чтобы посторонние люди не снимали на камеру их горе. Фотографии могли делать только несколько аккредитованных представителей прессы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ирину Скобцеву похоронили рядом с любимым мужем. Федор Бондарчук знал, что мать хочет покоиться рядом с отцом.

Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Федор Бондарчук и Паулина Андреева у гроба Ирины Скобцевой. На режиссере нет лица от горя.

Сергей Гармаш и актер Сергей Бондарчук-младший. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Гроб к могиле несли на своих плечах Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук – младший и Константин Крюков. Родственники нарушили традицию и самостоятельно проводили актрису в последний путь.

Константин Крюков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Константин Крюков тяжело переживает смерть бабушки. Как отметил актер в личном блоге, для него она "родной Иришей". "Очень тебя люблю и буду очень скучать", – написал артист.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Могила Ирины Скобцевой на Новодевичьем кладбище усыпана цветами.

Автор: 22 октября 2020, 15:42

комментарии

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Вечная память Ирине скобцева вечная память держись фёдор
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