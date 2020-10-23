Что Крюков и Бондарчук бросили в могилу Скобцевой

На Новодевичьем кладбище Москвы похоронили актрису Ирину Скобцеву. Из деятелей искусство траурную церемонию почтили немногие – Игорь Золотовицкий, Владимир Меньшов и Сергей Гармаш. Они стояли у гроба вместе с сыном покойной Федором Бондарчуком, ее внуком Константином Крюковым и невесткой Алиной Алексеевой.

Прощание и отпевание Ирины Скобцевой состоялось прямо на улице, в специально установленных шатрах. Правда, журналистов настоятельно просили не снимать происходящее, охрана гневно реагировала даже на телефоны, а непосредственно к могиле и вовсе были допущены только тщательно отобранные пресс-службой Федора Бондарчука телекамеры.

А перед этим состоялось отпевание коротким чином, продлившееся около 20 минут. После 90-го псалма: "Живый в помощи Вышняго…" следовала Великая ектения "Миром Господу помолимся" с заупокойными прошениями, затем "Аллилуиа" и тропари за упокой. После финальных слов "Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшей рабе Твоей Ирине и сотвори ей вечную память" дорогой дубовый гроб на специальном лифте стал медленно опускать в обложенную еловыми ветками могилу.

Первым гость песка крестообразно на крышку гроба бросил священник, затем – Федор Бондарчук, далее – Константин Крюков и его жена. В этой уходящей вглубь веков православной традиции есть много смыслов. Это и напоминание о бренности человеческого существования – мол, наша жизнь не вечна, и все мы когда-то будем преданы земле, это и уважение к покойному, когда близкие становятся сопричастными к пребыванию духа в Царствие небесном. Эзотерики же считают, что проведения ритуала по бросанию земли на крышку гроба помогает семье покойного обезопасить себя и его от темных сил, и не дает возможность умершему возвращаться в виде призрака к живым.

Сразу после того как на могиле Ирине Скобцевой поставили крест, все ее родные спешно покинули кладбище, не оборачиваясь и не проронив ни слова. Для них уход Ирины Константиновны стал огромной потерей, которую невозможно описать...