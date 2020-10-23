Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Четверг
22 октября
Лента новостей
01:58
"Новый член семьи": муж Пелагеи с любовницей решились на ответственный шаг
01:12
Что Крюков и Бондарчук бросили в могилу Скобцевой
23:56
Малышева назвала продукты-спасение от тяжелой формы COVID-19
21:47
Эксперт: Лукашенко может прописать в новой Конституции отказ от Союзного государства
21:45
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года
21:40
Подольская родила Преснякову третьего ребенка
21:29
Подарившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать призналась в чувствах к двойняшкам
21:21
Полиция заинтересовалась информацией о раздаче отравленных масок в Подмосковье
20:54
"Меня не колышет": Путин отреагировал на санкции
20:49
Загруженность московских дорог достигла 9 баллов
20:20
Московский суд обязал Google восстановить доступ к фильму "Беслан"
19:48
Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать
19:29
В Чебоксарах задержали жарившего сосиски на Вечном огне мужчину
18:36
Гузеева предрекла женщинам с "перекаченными" губами рождение страшных детей
17:21
Пронзительная речь сработала: судья смягчил приговор Ефремову
17:12
Овсиенко удалила соцсети после слухов о побоях и алкоголизме
17:10
Актриса Екатерина Вилкова показала окровавленную голову
17:09
Назван самый матерящийся город России
17:06
"Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде
16:48
В московской скорой помощи будет работать искусственный интеллект
16:27
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве
16:25
"Шикарно смотрятся": Агату Муцениеце сняли в объятиях звезды "Игры престолов"
16:20
Михаил Шац попал в больницу с опасной инфекцией
16:02
Не Скобцева: настоящая фамилия актрисы вскрылась только во время похорон
15:46
"За все в жизни надо отвечать": вляпавшимся в скандал Тарзану и Королевой стало плохо
15:44
"Вынудили шантажом": голливудский актер сделал шокирующее признание о растлении
15:42
Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью
15:41
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
15:11
Звезды "Дома-2" попали в страшную аварию: Закрутило, завертело
15:07
У осужденного Ефремова нашли целый букет болезней
15:04
Золотой состав "Улиц разбитых фонарей" вернется на экраны в новом проекте
14:40
Плохой знак: родственники нарушили традицию на похоронах Скобцевой
14:39
Из окна Следственного комитета в Москве выпал мужчина
14:37
Эксперт назвал условие вмешательства России в ситуацию в Киргизии
14:27
Утяшева довела народ до умиления реакцией после слухов об измене Воли
14:23
Складу мертвых тел в подвале коронавирусной больнице в Барнауле нашли объяснение
14:08
На Дальнем Востоке разлились нефтепродукты
14:05
Стало известно об уходе главы Минздрава на самоизоляцию из-за коронавируса
13:45
В Стамбуле упал самолет
13:44
Звезда "Игры престолов" впервые высказалась о беременности
13:31
Расставшийся с Асмус Харламов развлекся с красоткой из Little Big
13:25
В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией
13:25
На Банк Грузии совершили повторное нападение
13:22
"Ты заигралась": любовницу Тарзана публично приложили
13:03
Трасса под Челябинском встала из-за снега
13:00
Володин предложил направить допдоходы бюджета на транспорт в регионах
12:57
Журналист о последствиях ультиматума Тихановской: Будет новый круг насилия
12:46
Виторган высказался о драке с Богомоловым
12:45
Под Москвой студента из Камеруна обокрали на миллион рублей
12:31
Под окнами дома Зеленского прошли протесты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко
Белорусов предупредили о подготовке в вооруженному подавлению протестов
Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало
"Наказывает Бог": обливший грязью Цымбалюк-Романовскую Конкин поплатился дочерью
Шоу-бизнес
Что Крюков и Бондарчук бросили в могилу Скобцевой

Что Крюков и Бондарчук бросили в могилу Скобцевой

Фото: Дни.ру
На Новодевичьем кладбище Москвы похоронили актрису Ирину Скобцеву. Из деятелей искусство траурную церемонию почтили немногие – Игорь Золотовицкий, Владимир Меньшов и Сергей Гармаш. Они стояли у гроба вместе с сыном покойной Федором Бондарчуком, ее внуком Константином Крюковым и невесткой Алиной Алексеевой.
прочитано 445 раз

Прощание и отпевание Ирины Скобцевой состоялось прямо на улице, в специально установленных шатрах. Правда, журналистов настоятельно просили не снимать происходящее, охрана гневно реагировала даже на телефоны, а непосредственно к могиле и вовсе были допущены только тщательно отобранные пресс-службой Федора Бондарчука телекамеры.

ПО ТЕМЕ

Не Скобцева: настоящая фамилия актрисы вскрылась только во время похорон

 Федор Сергеевич Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Константин Витальевич Крюков

Константин Витальевич Крюков актер, продюсер

А перед этим состоялось отпевание коротким чином, продлившееся около 20 минут. После 90-го псалма: "Живый в помощи Вышняго…" следовала Великая ектения "Миром Господу помолимся" с заупокойными прошениями, затем "Аллилуиа" и тропари за упокой. После финальных слов "Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшей рабе Твоей Ирине и сотвори ей вечную память" дорогой дубовый гроб на специальном лифте стал медленно опускать в обложенную еловыми ветками могилу.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Первым гость песка крестообразно на крышку гроба бросил священник, затем – Федор Бондарчук, далее – Константин Крюков и его жена. В этой уходящей вглубь веков православной традиции есть много смыслов. Это и напоминание о бренности человеческого существования – мол, наша жизнь не вечна, и все мы когда-то будем преданы земле, это и уважение к покойному, когда близкие становятся сопричастными к пребыванию духа в Царствие небесном. Эзотерики же считают, что проведения ритуала по бросанию земли на крышку гроба помогает семье покойного обезопасить себя и его от темных сил, и не дает возможность умершему возвращаться в виде призрака к живым.

Константин Крюков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Сразу после того как на могиле Ирине Скобцевой поставили крест, все ее родные спешно покинули кладбище, не оборачиваясь и не проронив ни слова. Для них уход Ирины Константиновны стал огромной потерей, которую невозможно описать...

Автор: 23 октября 2020, 01:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие роли Ирины Скобцевой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко может прописать в новой Конституции отказ от Союзного государства
"Меня не колышет": Путин отреагировал на санкции
Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль

Шоу-бизнес

Что Крюков и Бондарчук бросили в могилу Скобцевой
Подольская родила Преснякову третьего ребенка
Подарившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать призналась в чувствах к двойняшкам
Гузеева предрекла женщинам с "перекаченными" губами рождение страшных детей

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Михаил Шац попал в больницу с опасной инфекцией

Артист вышел на связь
Шоу-бизнес

"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало

В семье артиста скандал
Сериалы

"Вынудили шантажом": голливудский актер сделал шокирующее признание о растлении

Артист сделал шокирующее признание
Шоу-бизнес

За сердце Тимати на "Холостяке" поборется двойник Решетовой

Девушка невероятно похожа на предшественницу

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+