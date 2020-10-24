"Наша история любви должна быть красивой": женатого Куценко сняли за поцелуями с солисткой "Фабрики"

Состоялась премьера нового клипа группы "Фабрика", в съемках которого принял участие Гоша Куценко. Во время работы над видео супруг модели Ирины Скриниченко сблизился с солисткой коллектива Марией Гончарук, являющейся женой телеведущего Дмитрия Хрусталева.

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