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Шоу-бизнес

"Наша история любви должна быть красивой": женатого Куценко сняли за поцелуями с солисткой "Фабрики"

Гоша Куценко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Состоялась премьера нового клипа группы "Фабрика", в съемках которого принял участие Гоша Куценко. Во время работы над видео супруг модели Ирины Скриниченко сблизился с солисткой коллектива Марией Гончарук, являющейся женой телеведущего Дмитрия Хрусталева.
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Мария Гончарук выложила в свой инстаграм-аккаунт несколько видео, сделанные во время съемок клипа. На кадрах видно, как девушка повисла на Гоше Куценко. Певица и актер пытались танцевать в воде. "Мы своим парным контемпом взяли бы первое место", – пошутила Мария.

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Супруга Дмитрия Хрусталева не только танцевала с Куценко, но и целовалась. Этот момент больше всего запомнился Гончарук. Правда, в финальную версию клипа кадры с поцелуем Марии и Гоши не вошли. В видео лишь показали, как актер держит за поводья коня, на котором сидит певица.

Девушка получила удовольствие от работы с актером. Куценко давал советы ей, режиссеру, операторам. В итоге получилось яркое и интересное видео.

"Наша история любви должна быть красивой!", – сказала Мария.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Куценко госпитализировали с коронавирусом. Из-за болезни актера пришлось отметить спектакли, показ которых был запланирован на конец октября. Выйдя на связь из палаты, Гоша сообщил, что премьера постановки с его участием перенесена на декабрь этого года.

Автор: 24 октября 2020, 14:35 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие образы Гоши Куценко

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