Ненастоящие: странные гости шоу Малахова насторожили гостя передачи

Степан Меньщиков показал, кто занимает места в зрительном зале на съемках программы "Прямой эфир". Экс-звезда "Дома-2" удивилась неожиданной публике на шоу Андрея Малахова.

Участник "Прямого эфира" прояснил, что происходит в помещении, где снимают программу. Степан Меньщиков разместил в инстаграм-канале фото с Андреем Малаховым на фоне картонных обликов людей, которые помещены в кресла зрителей телешоу.

Из-за пандемии коронавируса на киностудии имени Максима Горького введены особые правила. Количество людей, которые могут одновременно находиться в зале, не позволяет живой аудитории заполнить помещение. В связи с этим места живых зрителей заняли картонные изображения людей, которые имитируют присутствие в эфире большого скопления публики.

"Похулиганили с Андреем Николаевичем в Прямом эфире, на канале Россия 1, да и по домам разьехались", – добавил Степан Меньщиков в описание к снимку с ведущим на фоне странных гостей шоу. Андрей Малахов не стал добавлять комментариев к совместному фото с бывшим участником "Дома-2".

Фанаты Степана решили поделиться мнением о публикации звезды. Многие поклонники отметили картонную публику телешоу. Они выразили недоумение ее наличием, однако поняли необходимость мер предосторожности, которые соблюдаются на киностудии. Степан Меньщиков и Андрей Малахов получили немало критики в свой адрес от пользователей Сети. Россияне сочли программу недостойным способом заработка для звезд.