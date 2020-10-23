"На восьмом месяце": Савичева обнародовала фото с большим животом

Юлия Савичева в личном блоге поделилась снимком, на котором запечатлена на восьмом месяце беременности. Звезда заявила, что сейчас переживает непростое время.

Как оказалось, фотография архивная. По словам артистки, кадр сделан в Португалии, когда она ждала появления на свет своей дочери Анны. Сейчас малышке уже три года.

Как выяснилось, семья сейчас не в сборе. Юлия Савичева находится в России по работе, а муж и наследница живут в Португалии. Певица очень тоскует по девочке, но никак не может вылететь к ней. Дело в том, что артистка связана обязательствами – у нее запланированы концерты. Из-за пандемии звезда боится не успеть к выступлениям.

"Вопрос в другом – смогу ли я вернуться в запланированные дни, не будут ли закрыты границы", – жалуется Юлия Савичева. По словам знаменитости, коронавирус нарушил все ее планы. Артистка уверена, что в подобной ситуации сейчас находятся многие, и это очень тяжело.

Поклонники осудили исполнительницу, некоторые посчитали, что женщина не имеет права находиться где-то вдали от дочери. "Важнее же ребенок , а не сьемки и планы какие то . Ребенок на первом месте (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как можно доверить воспитание ребенка кому то, как не матери? Ведь это так важно. Зачем рожать что бы ребенок где то был вдалеке от тебя всю жизнь", "Как вообще можно отдать ребёнка и жить себе спокойно", – написали в комментариях.