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Фото Юлии Савичевой без ног ужаснуло россиян

Фото Юлии Савичевой без ног ужаснуло россиян

Юлия Савичева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Савичева в личном блоге показала несколько новых фото в необычном образе. Певица предстала перед фанатами в костюме песочного цвета, который, по мнению многих, испортил ей фигуру.
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На снимках артистка позирует на фоне индустриального пейзажа. Пиджак сшит по современным лекалам – слегка большемерит. Брюки-клеш также сидят "оверсайз" и достают практически до земли. Видно, что звезде не хватает роста, поэтому она надела туфли на высоком каблуке.

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 Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Поклонники неоднозначно отреагировали на фотографии Юлии Савичевой. Многие отметили, что костюм в целом неплохой – и цвет прекрасный, и фасон интересный. Однако такая одежда совсем не подходит миниатюрной певице, так как сразу делает ее тяжеловесной. Также подписчики заявили, что из-за широких штанин кажется, что артистка лишилась ног.

"Нет этот фасон костюма Вам не идет. Вы миниатюрная женщина, надо фигуру подчеркивать а не прятать за этим балахоном (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это не ваш стиль , вы в нем теряетесь", "Вам не идет... как будто ног нет вообще", "Снимите это немедленно,Юля!", "Втрое фото. Но фасон брюк ужасен, вам не идет Юлечка", "Юля, Вам такие вещи не идут. Вы девочка от природвюы и по сути. Ваше платьица, убочки. Не надо себя прятать в груду грубой ткани", – написали в комментариях.

Напомним, в недавнем интервью Юлия Савичева рассказала, что даже после ухода от Максима Фадеева сохранила с ним дружеские отношения. Артистка благодарна продюсеру за то, что он дал ей путевку в жизнь.

Автор: 10 сентября 2020, 20:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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