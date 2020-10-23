Савичева о смертельном диагнозе: Так сильно я не болела никогда

В комментариях под публикацией Савичевой о коронавирусе некоторые пользователи Сети начали писать, что инфекции, от которой скончались более миллиона человек по всему миру, не существует. Певицу возмутила такая точка зрения.
Чтобы убедить скептиков в обратном, Савичева рассказала, что переболела COVID-19 еще в январе этого года, когда о новом типе коронавируса практически ничего не знали. На тот момент артистка находилась в Португалии, где и подцепила инфекцию.
Когда Юлия вернулась в Москву, ее состояние ухудшилось. Кроме того, она заразила трехлетнюю дочь, мужа и помощницу, которая помогала с продуктами и лекарствами. "Так сильно, как в январе, я не болела никогда", – призналась певица. Несмотря на относительно тяжелое состояние артистки, госпитализация не потребовалась.
Савичева публично поблагодарила своего врача, который смог провести нужное лечение, на тот момент не зная подробностей о COVID-19.
Напомним, летом Юлия рассказала, что в подростковом возрасте столкнулась с анорексией. Певица комплексовала из-за своей внешности, поэтому ела как можно меньше.
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