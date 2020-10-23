Не простила: почему Наталья Бондарчук не явилась на похороны "разлучницы" Ирины Скобцевой

Похороны Ирины Скобцевой прошли почти в камерной обстановке. У могилы собрался только ближний круг – сын Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, внуки Константин Крюков и Сергей Бондарчук, коллеги Сергей Гармаш, Игорь Золотовицкий, Игорь Угольников. Натальи Бондарчук не была замечана ни панихиде в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке , ни на похоронах на Новодевичьем кладбище.

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