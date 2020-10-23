Не простила: почему Наталья Бондарчук не явилась на похороны "разлучницы" Ирины Скобцевой

Сергей Бондарчук был женат трижды. От брака с сотрудницей Дома культуры вертолетного завода в Ростове-на-Дону Еленой Белоусовой у него в 1944 году родился сын Алексей, ставший математиком. С 1947 по 1959 год прославленный режиссер и актер был женат на киноактрисе Инне Макаровой. Она родила от Бондарука дочь Наталью, тоже ставшей актрисой и режиссером. Супруги прожили вместе 12 лет, после чего Сергея Бондарчука увела артистка Ирина Скобцева, родившая сына Федора и дочь Елену, тоже артистов.
Позже Макарова признавалась, что инициатива разрыва исходила от нее, и она о ней не жалеет, хотя долго еще не могла забыть режиссера. Наталья же далеко не сразу приняла новую семью отца. Прошло много лет, прежде чем она стала общаться с Аленой и Федором...
"Мое отношение к Ирине Константиновне вырастало и менялось вместе со мной, – рассказала Наталья Бондарчук. – Они с отцом приезжали ко мне в моем детстве. Она подарила мне куклу. Когда я подросла, она часто приглашала к себе. Но особенно близко стали общаться, когда ушел отец. Она звала меня на все премьеры Алены. Мы всегда вместе радовались успехам моей сестры".
Две жены Сергея Бондарчука умерли в один год – 25 марта не стало Инны Макаровой, а 20 октября ушла Инна Макарова. "Я была потрясена, что она ушла именно 20 октября, в день памяти нашего папы, – говорит Наталья Сергеевна. – Когда я выражала брату соболезнования, я ему об этом написала: Ирина Константиновна выполнила не только свой долг перед отечеством, но и свой семейный долг".
Наталья Бондарчук выразила единокровному брату соболезнования: "Мы с тобой, брат, стали круглыми сиротами, причем в один год". Но проститься с женщиной, которая увела много лет назад отца, Наталья не пришла. Вероятно, так до конца и не смогла ее простить...
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