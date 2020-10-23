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Шоу-бизнес
Бондарчук не пришла на похороны Скобцевой

Бондарчук не пришла на похороны Скобцевой

Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне, 22 октября, состоялись похороны актрисы Ирины Скобцевой. В последний путь легендарную артистку проводили самые близкие. Однако бывшей невестки, матери ее внуков Светланы Бондарчук на церемонии замечено не было.
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Ирину Скобцеву похоронили на одном из самых престижных кладбищ Москвы – Новодевичьем. Артистка упокоилась рядом со своим супругом, легендарным режиссером и актером Сергеем Бондарчуком. Примечательно, что артист умер тоже 20 октября, только 1994 года.

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Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

В последний путь актрису провожал узкий круг родных и друзей. Из деятелей искусства траурную церемонию почтили немногие – Игорь Золотовицкий, Владимир Меньшов и Сергей Гармаш. Они стояли у гроба вместе с сыном покойной Федором Бондарчуком, ее внуком Константином Крюковым и невесткой Алиной Алексеевой. Не пропустил печальное событие и другой ее внук – Сергей Бондарчук.

Интересно, что матери Сергея, модели и деловой женщины Светланы Бондарчук на похоронах не заметили. А ведь она одной из первых прокомментировала новость о смерти именитой свекрови. Светлана опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Ириной и своим первым ребенком. "Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда", – написала Бондарчук.

Впрочем, зато была на похоронах нынешняя супруга Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева. Она старалась не привлекать к себе внимания: облачилась в скромный черный плащ, покрыла голову платком. В руках актриса держала скромный букетик. Артистка в последнее время почти не посещает светских мероприятий. Она сделала исключение лишь однажды, в рамках фестиваля "Кинотавр".

Напомним, Ирина Скобцева умерла на 94 году жизни. Артистка много играла в кино, однако почему-то особенно ее любят за исполнение роли Элен в фильме-эпопее "Война и мир".

Автор: 23 октября 2020, 08:27 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Фёдор , конечно, поступил как последняя <цензура> . Отец его , Сергей Фёдорович Бондарчук, ни за что на свете так не поступил . Светлана , держитесь и крепитесь .
А почему вы решили, что ей надо держаться и крепиться? Она так сильно переживает смерть Ирины Скобцевой?
Гость
Ответить
Фёдор , конечно, поступил как последняя <цензура> . Отец его , Сергей Фёдорович Бондарчук, ни за что на свете так не поступил . Светлана , держитесь и крепитесь .
1

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