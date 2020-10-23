Бондарчук не пришла на похороны Скобцевой

Ирину Скобцеву похоронили на одном из самых престижных кладбищ Москвы – Новодевичьем. Артистка упокоилась рядом со своим супругом, легендарным режиссером и актером Сергеем Бондарчуком. Примечательно, что артист умер тоже 20 октября, только 1994 года.
В последний путь актрису провожал узкий круг родных и друзей. Из деятелей искусства траурную церемонию почтили немногие – Игорь Золотовицкий, Владимир Меньшов и Сергей Гармаш. Они стояли у гроба вместе с сыном покойной Федором Бондарчуком, ее внуком Константином Крюковым и невесткой Алиной Алексеевой. Не пропустил печальное событие и другой ее внук – Сергей Бондарчук.
Интересно, что матери Сергея, модели и деловой женщины Светланы Бондарчук на похоронах не заметили. А ведь она одной из первых прокомментировала новость о смерти именитой свекрови. Светлана опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Ириной и своим первым ребенком. "Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда", – написала Бондарчук.
Впрочем, зато была на похоронах нынешняя супруга Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева. Она старалась не привлекать к себе внимания: облачилась в скромный черный плащ, покрыла голову платком. В руках актриса держала скромный букетик. Артистка в последнее время почти не посещает светских мероприятий. Она сделала исключение лишь однажды, в рамках фестиваля "Кинотавр".
Напомним, Ирина Скобцева умерла на 94 году жизни. Артистка много играла в кино, однако почему-то особенно ее любят за исполнение роли Элен в фильме-эпопее "Война и мир".
Популярные темы форума
Двадцатник
Мой ник
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Зверушки
Подмышки
Гименопластика
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Блогер умер от короны
Жизнь заканчивается после 30
Короновирус и обояние