Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Четверг
22 октября
Лента новостей
18:36
Гузеева предрекла женщинам с "перекаченными" губами рождение страшных детей
17:21
Пронзительная речь сработала: судья смягчил приговор Ефремову
17:12
Овсиенко удалила соцсети после слухов о побоях и алкоголизме
17:10
Актриса Екатерина Вилкова показала окровавленную голову
17:09
Назван самый матерящийся город России
17:06
"Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде
16:48
В московской скорой помощи будет работать искусственный интеллект
16:27
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве
16:25
"Шикарно смотрятся": Агату Муцениеце сняли в объятиях звезды "Игры престолов"
16:20
Михаил Шац попал в больницу с опасной инфекцией
16:02
Не Скобцева: настоящая фамилия актрисы вскрылась только во время похорон
15:46
"За все в жизни надо отвечать": вляпавшимся в скандал Тарзану и Королевой стало плохо
15:44
"Вынудили шантажом": голливудский актер сделал шокирующее признание о растлении
15:42
Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью
15:41
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
15:11
Звезды "Дома-2" попали в страшную аварию: Закрутило, завертело
15:07
У осужденного Ефремова нашли целый букет болезней
15:04
Золотой состав "Улиц разбитых фонарей" вернется на экраны в новом проекте
14:40
Плохой знак: родственники нарушили традицию на похоронах Скобцевой
14:39
Из окна Следственного комитета в Москве выпал мужчина
14:37
Эксперт назвал условие вмешательства России в ситуацию в Киргизии
14:27
Утяшева довела народ до умиления реакцией после слухов об измене Воли
14:23
Складу мертвых тел в подвале коронавирусной больнице в Барнауле нашли объяснение
14:08
На Дальнем Востоке разлились нефтепродукты
14:05
Стало известно об уходе главы Минздрава на самоизоляцию из-за коронавируса
13:45
В Стамбуле упал самолет
13:44
Звезда "Игры престолов" впервые высказалась о беременности
13:31
Расставшийся с Асмус Харламов развлекся с красоткой из Little Big
13:25
В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией
13:25
На Банк Грузии совершили повторное нападение
13:22
"Ты заигралась": любовницу Тарзана публично приложили
13:03
Трасса под Челябинском встала из-за снега
13:00
Володин предложил направить допдоходы бюджета на транспорт в регионах
12:57
Журналист о последствиях ультиматума Тихановской: Будет новый круг насилия
12:46
Виторган высказался о драке с Богомоловым
12:45
Под Москвой студента из Камеруна обокрали на миллион рублей
12:31
Под окнами дома Зеленского прошли протесты
12:28
Паулина Андреева станет женой Александра Петрова
12:05
Харламов впервые о разводе с Асмус: Дочь до сих пор не знает
11:52
Лапенко из сериала "Чики" застукали с известной певицей
11:48
Никакой пощады: обжаловавшему приговор Ефремову врезали
11:38
Володин: Несмотря на трудности, поддержка граждан должна остаться приоритетом
11:28
Мечущаяся между сыновьями Такшина из "Не родись красивой" выбилась из сил
11:27
Роман Ротенберг может возглавить хоккейный клуб СКА
11:17
"Такого природа не ожидала": фото выписки Водонаевой из роддома попало в Сеть
11:06
Два поселка засыпало пеплом на Камчатке
10:48
"Уверены, что я провалилась на дно": Настя Задорожная объяснила собственное исчезновение
10:43
Коронавирус в России за сутки сразил почти 16 тысяч человек
10:30
Друг откровенно о Собчак: Она сошла с ума
10:24
Космонавты прилетели на российском "Союзе" в Казахстан
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко
"Уходите лучше сами": Лукашенко пригрозил разобраться с протестующими в воскресенье
Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом
Белорусов предупредили о подготовке в вооруженному подавлению протестов
"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало
"Православный крест на могиле Захарова?": недоумевающая Кравец высказалась о памятнике режиссеру
Шоу-бизнес
Гузеева предрекла женщинам с

Гузеева предрекла женщинам с "перекаченными" губами рождение страшных детей

Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева в очередной раз резко высказалась в сторону женщин. Телеведущая посоветовала мужчинам не выбирать в партнеры девушек, которые прибегли к манипуляциям с собственным телом.
прочитано 311 раз

Один из женихов программы "Давай поженимся" стал 51-летний реставратор. Герой шоу заявил, что не может найти себе спутницу жизни, потому что сейчас мир стал слишком "визуальным". По мнению мужчины, все научились себя продавать и маскировать.

ПО ТЕМЕ

Гузеева стравила между собой народ: Несчастная ты баба

"Очень боюсь увольнения": ведущая "Давай поженимся" после слухов о закрытии передачи

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Лариса Гузеева согласилась с мыслями жениха и сравнила процесс улучшения тела с реставрацией. При этом телеведущая отметила, что очень сложно найти косметолога или хирурга, который бы все сделал незаметно. Звезда передразнила женщин, которые "рисуют" себе брови. "У нее даже надбровных дуг нет", – заявила артистка.

Телесваха добавила, что герой программы может жениться на девушке с роскошными губами, ногтями и зубами, а на деле окажется, что все это ненастоящее. "И потом у вас родятся дети страшные", – сказала Лариса Гузеева.

Стоит отметить, что сама телеведущая отказалась от услуг пластических хирургов. Артистка умеет с помощью одежды и косметики скрыть свои несовершенства. Звезда предпочитает стареть естественно, и некоторые поклонники ее за это упрекают. Впрочем, Лариса Гузеева за словом в карман не полезет, поэтому всегда резко отвечает тем, кто пытается ее критиковать.

Автор: 22 октября 2020, 18:36 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
Эксперт назвал условие вмешательства России в ситуацию в Киргизии
В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией
Журналист о последствиях ультиматума Тихановской: Будет новый круг насилия

Шоу-бизнес

Не Скобцева: настоящая фамилия актрисы вскрылась только во время похорон
"За все в жизни надо отвечать": вляпавшимся в скандал Тарзану и Королевой стало плохо
Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью
Звезды "Дома-2" попали в страшную аварию: Закрутило, завертело

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Гузеева предрекла женщинам с "перекаченными" губами рождение страшных детей

Очередной скандал в "Давай поженимся"
Шоу-бизнес

"Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде

Актер выступил с последним словом
Сериалы

"Вынудили шантажом": голливудский актер сделал шокирующее признание о растлении

Артист сделал шокирующее признание
Шоу-бизнес

За сердце Тимати на "Холостяке" поборется двойник Решетовой

Девушка невероятно похожа на предшественницу

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+