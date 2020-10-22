Гузеева предрекла женщинам с "перекаченными" губами рождение страшных детей

Лариса Гузеева в очередной раз резко высказалась в сторону женщин. Телеведущая посоветовала мужчинам не выбирать в партнеры девушек, которые прибегли к манипуляциям с собственным телом.

Один из женихов программы "Давай поженимся" стал 51-летний реставратор. Герой шоу заявил, что не может найти себе спутницу жизни, потому что сейчас мир стал слишком "визуальным". По мнению мужчины, все научились себя продавать и маскировать.

Лариса Гузеева согласилась с мыслями жениха и сравнила процесс улучшения тела с реставрацией. При этом телеведущая отметила, что очень сложно найти косметолога или хирурга, который бы все сделал незаметно. Звезда передразнила женщин, которые "рисуют" себе брови. "У нее даже надбровных дуг нет", – заявила артистка.

Телесваха добавила, что герой программы может жениться на девушке с роскошными губами, ногтями и зубами, а на деле окажется, что все это ненастоящее. "И потом у вас родятся дети страшные", – сказала Лариса Гузеева.

Стоит отметить, что сама телеведущая отказалась от услуг пластических хирургов. Артистка умеет с помощью одежды и косметики скрыть свои несовершенства. Звезда предпочитает стареть естественно, и некоторые поклонники ее за это упрекают. Впрочем, Лариса Гузеева за словом в карман не полезет, поэтому всегда резко отвечает тем, кто пытается ее критиковать.