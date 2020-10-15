Не узнать: как выглядит Татьяна Овсиенко после слухов о побоях и алкозависимости

На днях в Сети распространилась информация, будто некогда популярная певица Татьяна Овсиенко переживает не лучшие времена. Якобы артистка подвергается рукоприкладству со стороны любимого мужчины, а еще начала пить.

Тревогу забили некие друзья и соседи Татьяны Овсиенко. По их словам, нынешний возлюбленный Александр Меркулов, который не так давно вернулся из мест не столь отдаленных, не работал, жил на деньги певицы. Но из-за проблем, которые возникли из-за пандемии коронавируса, – отмены концертов и резкого снижения корпоративов – Татьяна Овсиенко стала меньше работать. Якобы это привело к обострению отношений. Меркулов будто бы стал поколачивать артистку. А та якобы пристрастилась к алкоголю.

Журналисты как с цепи сорвались. Они начали названивать самой певице, ее друзьям и близким. Сама Татьяна лишь посмеялась над этой информацией. Она отрицает проблемы с алкоголем и рукоприкладство любимого. А стилист Оксана Брауде и вовсе решила продемонстрировать идиллию, которая царит между влюбленными.

Она опубликовала видео, на котором запечатлены Овсиенко и Меркулов. А еще показала, как они с Татьяной строят рожицы в объектив. Оксана рассказала, что знакома с певицей несколько лет. Из-за пандемии они не виделись полгода. И вот наконец встретились. Брауде приехала в Ялту, где сейчас проводят время Овсиенко и Меркулов.

"Вчера, побывав у них в гостях я в очередной раз любовалась этой прекрасной парой и их бережному отношению друг к другу.. (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила приятельница.

Многочисленные поклонники выдохнули с облегчением, когда увидели Татьяну Овсиенко. Они порадовались за 53-летнюю исполнительницу. Впрочем, нашлись и те, кто не узнал певицу. По их мнению, она сильно изменилась. Однако они выразили сомнение, что дело в пристрастии к алкоголю .Некоторые предположили, что Татьяна просто пересталась с "пластикой" или другими косметическими манипуляциями.