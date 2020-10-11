"От нее отвернулись все": алкоголизм Овсиенко распугал близких певицы

Выяснилось, что Игорь Архипов был не только правой рукой певицы, но и настоящим другом. Однако звездная дружба сильно пошатнулась после внезапных изменений в жизни Татьяны Овсиенко.
Поговаривают, что солистке пора начать лечится от серьезной алкогольной зависимости, которую она все еще отрицает. Слухи расползлись по всему интернету, когда кто-то из близких знакомых упомянул семейную драму певицы.
Игорь Архипов лично подтвердил свой уход и заверил, что раскрывать подробности своего прощания со звездой он не будет.
"Во-первых, это личная жизнь человека. Во-вторых, все неправда, что про нее пишут. Мы общаемся каждый день. С Таней продолжаем дружить, потому что мы родственники", – откровенно заявил менеджер.
Многочисленная аудитория и подруги Овсиенко все еще обеспокоены эмоциональным состоянием артистки. Если верить их словам, то тело Татьяны покрыто синяки, и она уже несколько дней не выходит из дома.
Остается только гадать, связаны ли разборки в семье Овсиенко с алкоголизмом матери. Или же это последствия напряженного рабочего графика и постоянных гастролей?
Поклонники певицы никак не могут дождаться, когда же звезда расскажет о происходящем.
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