Заворотнюк рассказала о ворвавшемся в квартиру незнакомце

В прошлом году общественность узнала, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга. Актриса до сих пор борется с недугом. Сначала родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" никак не комментировали произошедшее, но после дочь артистки Анна стала выходить на связь с поклонниками.
Раньше девушка рассказывала о состоянии матери, но потом перестала это делать. Анна акцентирует внимание только на себе: делится планами и интересными историями. Например, накануне наследница актрисы вспомнила случай, который произошел с ней несколько лет назад.
Заворотнюк-младшая не может забыть, как ночевала одна в квартире. На тот момент родственники отдыхали в загородном доме. Анна собиралась спать, но внезапно услышала шаги. Было понятно: кто-то пробрался в квартиру.
Позже незнакомец закричал: "Кто здесь?". Девушку охватил ужас, но ничего страшного не произошло. Оказалось, родные дали другу ключи от квартиры, чтобы он смог переночевать. Анна была обижена на родственников, которые забыли ее об этом предупредить.
Напомним, недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк созвонилась с Андреем Малаховым. По словам телеведущего, актриса хотела поздравить Николая Баскова с днем рождения. Пользователи Сети скептически отнеслись к поступку актрисы. По их мнению, звезда "Моей прекрасной няни" планирует сняться в ток-шоу.
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