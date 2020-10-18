"Я уже проходил это": Басков откровенно о болезни Заворотнюк

Два месяца назад Анастасия Заворотнюк пропала со всех радаров. Многочисленная аудитория мечтает, чтобы их любимая актриса пошла на поправку. Ведь она наблюдалась у лучших специалистов, а верные друзья оказывали поддержку звезде многосерийного фильма "Моя прекрасная няня"

Накануне давние коллеги Николая Баскова собрались вместе, чтобы отметить день рождения золотого голоса России. В их числе была и Анастасия Заворотнюк. Правда, связаться с ней удалось только по телефону.

Как только народный артист узнал о диагнозе актрисы, он сразу же записал ей несколько видео со словами поддержки. По словам Баскова, ему известно, что переживают близкие люди, когда узнают, что у их родственника рак.

Эстрадный певец напомнил телезрителям, что Анастасия Заворотнюк нужна не только родным, но и многочисленным поклонникам. Ярые фанаты "Моей прекрасной няни" до сих пор ждут продолжения культового сериала.

"Люди, которые борются с тяжелым недугом, ставят перед собой цель и не опускают руки – тогда случаются чудеса. Но, как только человек говорит, что ему стало неинтересно, и он устал от этого – то это слышит вселенная", – откровенно заявил Басков.

Напомним, что народному артисту самому пришлось выхаживать больного отца. Родственник Николай на протяжении четырех лет боролся со смертельным заболеванием.

Отец народного артиста перестал узнавать людей. Поэтому Басков общался с ним телесно: мужчина сжимал руку певца, так как не мог проронить ни слова.

Последний год жизни родственника стал настоящим кошмаром для Николая. Ему приходилось появляться на сцене и делать вид, что все прекрасно, улыбаясь перед тысячами слушателей.