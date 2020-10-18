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Шоу-бизнес

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com.
Телеведущему Андрею Малахову удалось пообщаться с актрисой Анастасией Заворотнюк. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" сама связалась с шоуменом.
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О телефонном звонке Заворотнюк Малахов рассказал эфире собственного шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Выпуск был посвящен дню рождения вокалиста Николая Баскова.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Как сообщил шоумен, звезда сериала "Моя прекрасная няня" хотела связаться со студией, чтобы поздравить Баскова. Николай, в свою очередь, сказал, что новости о болезни Анастасии стали для него большим ударом. Вокалист понимает артистку как никто.

Заявление Андрея Малахова о беседе с Анастасией Заворотнюк привлекло внимание интернет-пользователей. Народ не понимает, зачем звезде сериала "Моя прекрасная няня" понадобилось звонить телеведущему. Артистка могла поздравить Баскова лично, без посредника в лице шоумена. Появилась версия, что Анастасия имеет корыстный мотив – хочет использовать Андрея, чтобы напомнить о себе аудитории и заработать.

"Сколько обошелся каналу Россия Настин звоночек? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хотела бы поздравить Баскова, позвонила бы ему лично! К чему посредники в лице Малахова-эфира-телевидения? Или у звезд уже не получается общаться по-человечески, обязательно нужны свидетели в лице телезрителей?", Оклемалась? Теперь деньги будет зарабатывать", "У семейки вранюков закончились денежки?" – рассуждали обитатели Сети.

Поклонники Заворотнюк отмечали, что той стоит держаться подальше от Малахова. Шоумен обожает копаться в грязном белье знаменитостей и вываливать смачные подробности их личной жизни на зрителей.

"Настенька позвонила Малахову? Господи и если это так, зачем она это сделала ? Теперь не даст этой семье покоя. Я надеюсь что она одумается и начнет выздоравливать тихо. Семье желаю только здоровья и пусть все будет хорошо . Настя выздоравливай !!!!!" – отметил фанат звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Впрочем, были и те, кто решил, что Малахов, говоря о звонке Заворотнюк, попросту врет. "Все может быть 😌, так она хотела или позвонила? Или опять малаховский бред тупого... Оставили бы уже в покое человека..." – отметил комментатор.

Напомним, по слухам у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк рак мозга. Эта информация стала общеизвестной в октябре 2019 года. Близкие артистки сплетни о болезни не комментируют. Саму Заворотнюк долгое время никто не видел.

Автор: 18 октября 2020, 15:09

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
А больна ли она...
ГостьГады и гниды кто осуждает и поливает Настю
Ответить
Гады и <цензура> кто осуждает и поливает Настю
Гость
Ответить
Люди имейте совесть!Как можно осуждать людей ,которые болеют этой страшной болезнью.
1

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