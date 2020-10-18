"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк

Телеведущему Андрею Малахову удалось пообщаться с актрисой Анастасией Заворотнюк. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" сама связалась с шоуменом.

О телефонном звонке Заворотнюк Малахов рассказал эфире собственного шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Выпуск был посвящен дню рождения вокалиста Николая Баскова.

Как сообщил шоумен, звезда сериала "Моя прекрасная няня" хотела связаться со студией, чтобы поздравить Баскова. Николай, в свою очередь, сказал, что новости о болезни Анастасии стали для него большим ударом. Вокалист понимает артистку как никто.

Заявление Андрея Малахова о беседе с Анастасией Заворотнюк привлекло внимание интернет-пользователей. Народ не понимает, зачем звезде сериала "Моя прекрасная няня" понадобилось звонить телеведущему. Артистка могла поздравить Баскова лично, без посредника в лице шоумена. Появилась версия, что Анастасия имеет корыстный мотив – хочет использовать Андрея, чтобы напомнить о себе аудитории и заработать.

"Сколько обошелся каналу Россия Настин звоночек? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хотела бы поздравить Баскова, позвонила бы ему лично! К чему посредники в лице Малахова-эфира-телевидения? Или у звезд уже не получается общаться по-человечески, обязательно нужны свидетели в лице телезрителей?", Оклемалась? Теперь деньги будет зарабатывать", "У семейки вранюков закончились денежки?" – рассуждали обитатели Сети.

Поклонники Заворотнюк отмечали, что той стоит держаться подальше от Малахова. Шоумен обожает копаться в грязном белье знаменитостей и вываливать смачные подробности их личной жизни на зрителей.

"Настенька позвонила Малахову? Господи и если это так, зачем она это сделала ? Теперь не даст этой семье покоя. Я надеюсь что она одумается и начнет выздоравливать тихо. Семье желаю только здоровья и пусть все будет хорошо . Настя выздоравливай !!!!!" – отметил фанат звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Впрочем, были и те, кто решил, что Малахов, говоря о звонке Заворотнюк, попросту врет. "Все может быть 😌, так она хотела или позвонила? Или опять малаховский бред тупого... Оставили бы уже в покое человека..." – отметил комментатор.

Напомним, по слухам у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк рак мозга. Эта информация стала общеизвестной в октябре 2019 года. Близкие артистки сплетни о болезни не комментируют. Саму Заворотнюк долгое время никто не видел.