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Шоу-бизнес
Фото появившихся на публике Заворотнюк и Чернышева произвело фурор

Фото появившихся на публике Заворотнюк и Чернышева произвело фурор

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: legion-media.ru
Уже больше года Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. За артистку молятся многочисленные поклонники. На сей раз в Сети появилось изображение, которое заставило фанатов поздравлять звезду сериала "Моя прекрасная няня" и ее супруга.
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На страничке, посвященной поддержке Анастасии Заворотнюк, появилась фотография, на которой запечатлены актриса и ее муж, прославленный фигурист Петр Чернышев. Супруги, появившись на публике, спускаются по лестнице храма, совершенно счастливые, улыбающиеся, осыпаемые лепестками белых роз. Это был знаменательный день – день венчания Анастасии и Петра.

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Моя прекрасная няня (сериал)

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

С тех пор прошло 12 лет. Но и сейчас супруги демонстрируют пример верности, любви и гармоничных отношений. "С годовщиной венчания вас, дорогие наши Настя и Петр! Пусть история вашей прекрасной семьи пишется еще долгие-долгие годы и принесет вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний! И пусть все высшие силы будут на вашей стороне!" – гласит подпись к обнародованной фотографии.

Снимок произвел фурор. Многочисленные поклонники немедленно присоединились к поздравлениям. Фанаты высказали добрые пожелания, осыпали влюбленных комплиментами, выразили пожелание на скорейшее выздоровление актрисы, отметили мужество и силу ее супруга, который в это нелегкое время неотлучно находится с ней.

О том, что у Анастасии Заворотнюк опухоль головного мозга, стали говорить летом прошлого года. Тогда общественность обратила внимание, что актриса пропала со всех радаров: прекратила играть в театре, сниматься, давать интервью. Стали поговаривать, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" лечится за границей.

Из-за того, что близкие категорически отказались обсуждать с прессой состояние Анастасии Заворотнюк, в Сети и СМИ стали появляться самые чудовищные, неправдоподобные, странные и другие разные данные о том, как себя чувствует актриса. До сих пор точно неизвестно, что происходит с ней.

Ходят слухи, что онкологическое заболевание могло спровоцировать ЭКО. Якобы Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев прибегли к этой процедуре, мечтая об общем ребенке. Осенью 2018 года у них появилась дочь Мила.

Автор: 13 октября 2020, 08:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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