Фото появившихся на публике Заворотнюк и Чернышева произвело фурор

Уже больше года Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. За артистку молятся многочисленные поклонники. На сей раз в Сети появилось изображение, которое заставило фанатов поздравлять звезду сериала "Моя прекрасная няня" и ее супруга.

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