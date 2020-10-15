"Эй, сладкий мальчик, где ты?": стало известно о поединке между Тимати и Кридом

Тимати опубликовал в личном микроблоге свежие кадры из спортивного зала. В ролике артист снимает собственное отражение в зеркале. Компанию знаменитости составляют коллеги по цеху рэперы Джиган и ST. Знаменитости качают мышцы.
"Эй, сладкий мальчик, где ты? Посмотри, пацаны здесь какие гантели тягают", – обратился Тимати к вокалисту Егору Криду. Затем рэпер пригласил певца приехать к нему в клуб и присоединиться к тренировке.
Крид не стал отмалчиваться. Егор с юмором заметил, что Тимати в очередной раз окружил себя охраной и красуется. "На каждого Халка найдется свой Человек-Паук", – уколол рэпера вокалист.
Высказывание Крида явно задело за живое его оппонента. Тимати вызвал Егора на поединок. Бой рэпер собирается устроить уже в эту пятницу, 16 октября. По словам звезды, комментировать схватку будет Джиган, который также проведет прямую трансляцию с места событий.
Отметим, ранее стало известно, что рэпер Тимати снимется в новом сезоне шоу "Холостяк". Артист даже похвастался Егору Криду, дескать, заявки на участие в проекте с ним отправили 30 тысяч девушек. На что Егор заявил, что дамы просто-напросто перепутали и думают, что новым "холостяком" вновь будет именно он.
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