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Инфицированная Асмус подвергает дочь опасности

Инфицированная Асмус подвергает дочь опасности

Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
На прошлой неделе стало известно, что Критина Асмус вошла в число заболевших коронавирусом актеров Театра им. Ермоловой. Девушка в личном блоге рассказывает, как протекает COVID-19.
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По словам звезды, первые несколько дней ей было особенно плохо: ломило все тело, температура высоченная, а также слабость. Спустя некоторое время артистка почувствовала себя лучше и стала общаться с подписчиками, отвечая на интересующие их вопросы о коронавирусе.

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Многих волновало, где же сейчас живет дочь Кристины Асмус Настя. В среду вечером артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок малышки и рассказала, как проходит их жизнь в условиях COVID-19. По словам актрисы, девочка находится вместе с ней, просто больная изолирована в отдельной комнате.

Несмотря на инфекцию, Кристина Асмус видится с девочкой, предварительно надевая специальное "обмундирование". "А уроки делаем по видеосвязи", – отметила артистка. Также звезда добавила, что они почти ежедневно делают Насте тест на "ковид", и пока все чисто.

Впрочем, многие считают, что Кристина Асмус зря подвергает дочь опасности. Однако, как оказалось, малышка изолирована с матерью не просто так – она считается контактной, поэтому обязана отсидеть на карантине.

Напомним, в этом году наследница Гарика Харламова и Кристины Асмус пошла в первый класс. Артистка жаловалась, что из-за съемок ей пришлось пропустить 1 сентября, и в школу малышку отвел отец. Знаменитость рассказала, что проплакала всю ночь накануне важного дня, так как все семь лет мечтала отвести ребенка в школу лично.

Автор: 21 октября 2020, 21:11 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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