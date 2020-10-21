Инфицированная Асмус подвергает дочь опасности

На прошлой неделе стало известно, что Критина Асмус вошла в число заболевших коронавирусом актеров Театра им. Ермоловой. Девушка в личном блоге рассказывает, как протекает COVID-19.

По словам звезды, первые несколько дней ей было особенно плохо: ломило все тело, температура высоченная, а также слабость. Спустя некоторое время артистка почувствовала себя лучше и стала общаться с подписчиками, отвечая на интересующие их вопросы о коронавирусе.

Многих волновало, где же сейчас живет дочь Кристины Асмус Настя. В среду вечером артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок малышки и рассказала, как проходит их жизнь в условиях COVID-19. По словам актрисы, девочка находится вместе с ней, просто больная изолирована в отдельной комнате.

Несмотря на инфекцию, Кристина Асмус видится с девочкой, предварительно надевая специальное "обмундирование". "А уроки делаем по видеосвязи", – отметила артистка. Также звезда добавила, что они почти ежедневно делают Насте тест на "ковид", и пока все чисто.

Впрочем, многие считают, что Кристина Асмус зря подвергает дочь опасности. Однако, как оказалось, малышка изолирована с матерью не просто так – она считается контактной, поэтому обязана отсидеть на карантине.

Напомним, в этом году наследница Гарика Харламова и Кристины Асмус пошла в первый класс. Артистка жаловалась, что из-за съемок ей пришлось пропустить 1 сентября, и в школу малышку отвел отец. Знаменитость рассказала, что проплакала всю ночь накануне важного дня, так как все семь лет мечтала отвести ребенка в школу лично.