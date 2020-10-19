Прожиточный минимум: Асмус раскрыла скудный гонорар

Звезда сериала "Интерны" находится на больничном. Кристина Асмус заразилась коронавирусом и сейчас проходит лечение дома.
Судя по всему, недуг отступает – у знаменитости появились силы на общение с поклонниками. Асмус ответила на вопросы подписчиков личного "Инстаграм".
Кто-то из поклонников поинтересовался, сможет ли Кристина согласиться на интересный проект за символический гонорар. Асмус ответила утвердительно. По словам звезды "Интернов", на финансовую сторону вопроса она обращает внимание в последнюю очередь.
Актриса напомнила, что работает в театре имени Ермоловой. Знаменитость много раз отказывалась от многомиллионных съемок и корпоративов из-за спектаклей и прогонов.
"А в театре я получаю меньше 22 тысяч рублей в месяц", - подчеркнула Кристина Асмус.
Признание актрисы из "Интернов" поразило поклонников. Интернет-пользователи удивились тому, что востребованная артистка получает сумму почти равную прожиточному минимуму в Москве. В 2020 году он составил 20 361 рубль для трудоспособного населения столицы.
Также, беседуя с фанатами, артистка сообщила, что никогда не согласилась бы сниматься в фильмах для взрослых. Кристина Асмус заявила, что стесняется обнажаться в кадре.
Отметим, что ранее, говоря о съемках в фильме "Китобой", Кристина сообщила, что в одном из эпизодов предстает перед камерой в чем мать родила. Пикантные кадры с участием Асмус не вошли в финальный монтаж ленты. Режиссер "Китобоя" Филипп Юрьев решил, что откровенная сцена лишняя.
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