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Прожиточный минимум: Асмус раскрыла скудный гонорар

Прожиточный минимум: Асмус раскрыла скудный гонорар

Кристина Асмус. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка раскрыла размер гонорара, который получает в театре. Кристина Асмус зарабатывает чуть больше прожиточного минимума.
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Звезда сериала "Интерны" находится на больничном. Кристина Асмус заразилась коронавирусом и сейчас проходит лечение дома.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Судя по всему, недуг отступает – у знаменитости появились силы на общение с поклонниками. Асмус ответила на вопросы подписчиков личного "Инстаграм".

Кто-то из поклонников поинтересовался, сможет ли Кристина согласиться на интересный проект за символический гонорар. Асмус ответила утвердительно. По словам звезды "Интернов", на финансовую сторону вопроса она обращает внимание в последнюю очередь.

Актриса напомнила, что работает в театре имени Ермоловой. Знаменитость много раз отказывалась от многомиллионных съемок и корпоративов из-за спектаклей и прогонов.

"А в театре я получаю меньше 22 тысяч рублей в месяц", - подчеркнула Кристина Асмус.

Признание актрисы из "Интернов" поразило поклонников. Интернет-пользователи удивились тому, что востребованная артистка получает сумму почти равную прожиточному минимуму в Москве. В 2020 году он составил 20 361 рубль для трудоспособного населения столицы.

Также, беседуя с фанатами, артистка сообщила, что никогда не согласилась бы сниматься в фильмах для взрослых. Кристина Асмус заявила, что стесняется обнажаться в кадре.

Отметим, что ранее, говоря о съемках в фильме "Китобой", Кристина сообщила, что в одном из эпизодов предстает перед камерой в чем мать родила. Пикантные кадры с участием Асмус не вошли в финальный монтаж ленты. Режиссер "Китобоя" Филипп Юрьев решил, что откровенная сцена лишняя.

Автор: 19 октября 2020, 12:10 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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