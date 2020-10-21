Алексея Кравченко выбила из колеи страшная болезнь

В МХТ им. Чехова очередные отмены спектаклей. На этот раз слег Алексей Кравченко. У актера диагностировали коронавирус.

Естественно, что все постановки с участием артиста отменят либо перенесут на другие даты. Ранее театр уже сообщил зрителям, что в октябре не состоятся показы спектаклей "Примадонна" и "XX век. Бал". При этом в администрации отмечают, что у актеров не COVID-19, а ОРВИ. Пока неясно, какое состояние у Алексея Кравченко.

Ранее Театр им. Ермоловой сообщил, что уходит на карантин из-за того, что некоторые сотрудники заразились китайской инфекцией. Среди инфицированных оказалась Кристина Асмус.

Около недели назад актриса сообщила, что подхватила коронавирус. Болезнь протекает у звезды в довольно тяжелой форме – первые несколько дней девушка страда от слабости и высокой температуры.

Также на этой неделе стало известно, что Гошу Куценко госпитализировали с COVID-19. Артист заявил, что спектакль, в котором он был задействован, перенесли с октября на декабрь. Также актер напомнил поклонникам, что необходимо обезопасить себя и не забывать про маски и перчатки.

Число зараженных коронавирусом в России ежедневно увеличивается в среднем на 15 тысяч человек. Особенно страдает Москва, здесь каждый день выявляют порядка пяти тысяч инфицированных. Чтобы пресечь распространение инфекции, власти ввели специальные QR-коды для посещения ночных клубов и баров.