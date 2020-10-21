Перед смертью Ирину Скобцеву сразило страшное несчастье

Накануне, 20 октября, стало известно о смерти прославленной артистки Ирины Скобцевой. А еще появилась информация о том, что незадолго до кончины с актрисой произошло несчастье.

Последнее время Ирина Скобцева вела закрытый образ жизни. Она почти не снималась, редко посещала светские мероприятия и давала интервью. Однако до последнего дня артистка была в своем уме и твердой памяти, следила за собой, если и появлялась на публике, то неизменно получала комплименты за свои безупречный стиль и вкус.

Артистка проживала в особняке в одном из элитных поселков в Подмосковье. Незадолго до смерти с Ирины Скобцевой случилось несчастье, как раз связанное с этим домом. Пока артистка отлучилась в Москву, в ее жилище проникли воры. Преступников не смутило даже то обстоятельство, что в особняке артистки повсюду были установлены камеры видеонаблюдения.

Злоумышленники умудрились вынести из особняка почти все ювелирные украшения Ирины Скобцевой. Говорят, больше всего артистка страдала из-за потери цепочки с образом Божьей Матери, усыпанной бриллиантами. Это украшение Ирина Скобцева носила почти не снимая долгие годы. Она его считала своим талисманом.

"С ним я защищена. Это – ангел-хранитель, который меня оберегал. Когда Божья Матерь на мне, я точно знаю, что все будет в порядке", – приговаривала Ирина Скобцева. Лишившись любимого украшения, утверждают в окружении актрисы, та буквально впала в депрессию. Она полагала, что потеря талисмана это дурной знак для нее. "Она даже как-то в сердцах сказала: "Видимо, мне сверху дали понять: мои дни на этом свете сочтены!" – рассказала приятельница Ирины Скобцевой.

Актриса умерла накануне, 20 октября. Ей было 93 года. По некоторым данным, артистку похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругом, прославленным режиссером Сергеем Бондарчуком. Примечательно, что кинодеятель умер тоже 20 октября, только в 1994 году. У супругов в браке родилось двое детей: Алена и Федор. Оба тоже стали актерами. Однако в 2009 году Алена умерла.