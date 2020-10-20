Царствия небесного: красавчика Крюкова пришибло смертью

На 94-м году жизни ушла прославленная актриса Ирина Скобцева. Ее смерть стала потрясением и для поклонников, и для родных.



Первым страшную новость сообщил официальный инстаграм-аккаунт кинокомпании Art Pictures, принадлежащей сыну артистки Федору Бондарчуку. Далее Светлану Бондарчук и Паулина Андреева – бывшая и нынешнюю его возлюбленные – опубликовали совместные фото со Скобцевой.

А к вечеру 20 октября в любви к бабушке признался и ее внук – актер Константин Крюков. "Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова... .Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша! Царствия Небесного!" – написал он на своей странице на "Фейсбуке". По этим трогательным словам можно понять, что актер потрясен, буквально пришиблен смертью Ирины Скобцевой.

Соболезнования художнику выразили художник Андрей Бартенев, лучшая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель и другие знаменитости.

Напомним, Константин Крюков родился в семье актрисы Елены Бондарчук (умерла в 2009-м) и доктора философских наук Виталия Крюкова. Константин приходится внуком легендарному советскому режиссеру и актеру Сергею Бондарчуку и актрисе Ирине Скобцевой, племянником Федору и Наталье Бондарчук.