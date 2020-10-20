"Останется в наших сердцах навсегда": Бондарчук и Андрееву объединила общая беда

О смерти Ирины Скобцевой стало известно утром 20 октября. Новость появилась в официальном инстаграм-аккаунте кинокомпании Art Pictures, принадлежащей ее сыну Федору Бондарчуку. Народной артистке было 93 года.
Страшная беда объединила модель Светлану Бондарчук и актрису Паулину Андрееву – бывшую и нынешнюю возлюбленных Федора Бондарчука. В социальных сетях они опубликовали совместные фото со Скобцевой.
Светлана Бондарчук поделилась снимком, на котором она вместе с бывшей свекровью держит на руках дочь Маргариту. "Ирина Константиновна останется в наших сердцах навсегда", – подписала кадр модель.
На странице Паулины Андреевой появилась фотография, вероятно, одной из последних ее встреч с матерью мужа. На снимке Скобцева тянет руки к невестке. "Мы скорбим и безумно скучаем", – призналась актриса.
Отметим, что Ирина Скобцева ушла из жизни в годовщину смерти мужа – режиссера Сергея Бондарчука. Они прожили вместе около 35 лет. В браке у них родились сын Федор и дочь Алена. Последняя скончалась от рака в 2009 году.
Напомним, Ирина Скобцева окончила школу-студию МХАТ. Она сыграла более чем в 100 фильмах. Наиболее заметные работы – роли в картинах "Отелло", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Борис Годунов".
Популярные темы форума
Двадцатник
Справедливость есть ?
Мой ник
Подмышки
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Блогер умер от короны
Короновирус и обояние
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
обожаю, когда он шепчет на ухо...