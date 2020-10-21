Повисла на руле: Татьяна Лазарева попала в аварию

Татьяна Лазарева стала участницей ДТП. Сотрудники ДПС долго ехали на место происшествия.

Об аварии, в которую попала Лазарева, стало известно накануне. Телеведущая сама рассказала о случившемся в своем инстаграм-аккаунте. Столкновение произошло на Профсоюзной улице в Москве около 16:00. В иномарку Татьяны въехал водитель небольшого грузовика.

Судя по публикациям знаменитости, ДТП не было серьезным. Лазарева и водитель второй машины не пострадали. Больше всего телеведущую возмутило долгое ожидание сотрудников ДПС. Полицейские ехали на место больше трех часов, из-за чего Татьяне захотелось оставить жалобу.

Свое состояние Лазарева показала на одном из снимков. На фото знаменитость запечатлена скучающей в салоне автомобиля. Телеведущая повисла на руле, положив на него руку и голову.

Напомним, недавно Татьяна рассказала, как ее остановили сотрудники пограничной службы во Франции. Телеведущая пыталась въехать в Испанию на автомобиле, но забыла взять паспорт, в котором стоит штамп о въезде в Европу. К счастью, Лазареву не задержали. Как удалось ей избежать наказания, ранее писали "Дни.ру".