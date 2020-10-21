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"Православный крест на могиле Захарова?": недоумевающая Кравец высказалась о памятнике режиссеру

Фото: Дни.ру
13 октября исполнился год со дня смерти Марка Захарова. А 19 числа друзья, коллеги и дочь прославленного худрука театра "Ленком" собрались на открытие памятника на Троекуровском кладбище. Правда, не все оценили и поняли замысел скульптора Александра Рукавишникова.
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"Нарядненько. Как тортик", "Занавес отчетливо напоминает два куска шифера, поставленные зачем-то вертикально. И цветовая гамма веселенькая", "Аллегория с занавесом понятна, но ни к чему она", "Прямолинейный памятник, как извилина прапора из анекдота", – комментируют люди появившиеся в Сети снимки памятника. А светская львица, актриса и певица Алена Кравец решила лично его оценить и поклониться великому режиссеру.

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"Съездила на Новодевичье кладбище и положила цветы на могилу Марка Захарова, – говорит Алена Кравец. – Но сделала это нарочно уже после открытия памятника, чтобы пресса меня не сняла и опять не придумала, будто я пиарюсь на покойниках, позирую на могилах, как было после похода на могилу Юли Началовой. Часто бывала на спектаклях Марка Анатольевича, легендарную постановку "Юнону и Авось" люблю еще со студенческой поры, поэтому пришла на Новодевичье по зову сердца и велению души".

Александра Захарова у памятника отцу. Фото: Дни.ру

"Художественные достоинства памятника обсуждать не могу, я не художник и не скульптор. Видимо, дочери Марка Анатольевича все нравится, – продолжает всезнающая светская львица. – Обратила же я внимание на другое. Я всегда была уверена, что Марк Захаров – иудейского вероисповедания. Помню, в своей автобиографии он писал: "Мой отец наполовину еврей, я – на четверть".

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Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena)

"Хотя в той же книге "Суперпрофессия" он признавался: "...крестился осмысленно во второй половине жизни". И у меня в этой связи возник вопрос о провомерности на могиле огромного беломраморного православного креста, который еще называют византийским", – заключила Кравец.

Cтоит напомнить, что перед открытием памятника священник отслужил панихиду и пропел "Вечная память". На траурной церемонии присутствовали Александр Ширвиндт, Людмила Поргина и другие звезды.

Автор: 21 октября 2020, 09:59
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