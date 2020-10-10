"Не знаю, как он это пережил": Садальский напомнил Конкину о трагедии

Напомним, Алла Конкина ушла из жизни около десяти лет назад. Тогда российский актер впервые задумался о быстротечности времени. Коллеги Владимира Конкина не могли понять, как звезде киноленты "Место встречи изменить нельзя" удалось пережить столь трагичное событие.
Более того, спустя несколько лет артист театра и кино потерял еще одну дорогую женщину. В сентябре этого года скончалась дочь Владимира. Девушка утонула в бассейне одного из фитнес-клубов.
Смерть Софии Конкиной все еще покрыта тайнами. А несчастный отец никак не может поверить в случившееся.
Актер Станислав Садальский решил высказать слова соболезнования через личный блог в "Инстаграм". Там мужчина обнародовал архивные фотографии коллеги, на которых Владимир был запечатлен вместе со своей покойной супругой.
По словам Садальского, в 2009 году ничего не предвещало беды. Но уже через четыре месяца возлюбленной Конкина не стало. Известно, что супруга актера умерла от рака.
Станислав до сих пор негодует, как его коллега перенес смерть жены, с которой не расставался с подросткового возраста. Стоит отметить, что пара была счастлива почти сорок лет.
Садальский опубликовал и свежие снимки дочери народного артиста. Выяснилось, что журналисты долгое время уговаривали актера прокомментировать семейное горе Владимира, но он ревностно отказывался.
"Если Володя молчит или закрывается, это его право, правильно делает. Он первоисточник. Захочет что-то сказать, скажет. А Сонечке – светлая память. Два ангела теперь с Володей рядом", – написал Садальский.
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