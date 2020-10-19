"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь

Александра Захарова долгое была ведущей актрисой московского театра "Ленком", которым руководил ее отец Марк Захаров. О том, как она живет сегодня, наследница рассказала на открытии памятника легендарному режиссеру.

С мужем Владимиром Стекловым Александра Захарова развелась еще двадцать лет назад. Ее мать – актриса Нина Тихоновна Лапшинова – ушла из жизни в сентябре 2014 года. А в октябре 2019-го не стало и отца. И сегодня 58-летнняя Захарова осталась совсем одна в большой квартире. И только собаки скрашивают ее одиночество...

"После смерти папы я выпустила в "Ленкоме" начатый им спектакль ("Капкан", вольная сценическая фантазия по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников – Прим. ред.) – рассказала Захарова. – Отец очень много со мной разговаривал, советовался, я знала, что он хочет. Этим спектаклем я никак не хотела самоутверждаться. Главное было – собрать спектакль, хотя бы немного приближаясь к тому, что хотел бы увидеть мой отец".

"Год после его смерти я пережила с трудом, – едва сдерживает слезы Александра Марковна. – Меня спасает обычно театр, работа, но из-за пандемии ее не было. Тяжело... Но мне помогают одноклассники и друзья отца – Александр Ширвиндт, Михаил Швыдкой, Дмитрий Певцов, актеры "Ленкома".

Рассказала дочь Захарова и о памятнике отцу – мраморному кресту среди бронзового занавеса. "Я считаю Александра Рукавишникова (автор памятнику Никулину у Цирка на Цветном бульваре, Высоцкому на Ваганьково – Прим. ред.) великим скульптором и как только увидела эскиз, то сразу его приняла. Если что-то и корректировала, то лишь самую малость".